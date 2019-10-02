MAGAZİN

Anıl Altan ikizlerini paylaştı! 'Anne karnından sonsuza kadar el ele...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Anıl Altan kızları Alin ve Lina'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve duygusal bir not yazdı. Altan'ın bu paylaşımına beğeni yağdı.

Anıl Altan ikizlerini paylaştı! 'Anne karnından sonsuza kadar el ele...'

Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti. Anıl Altan, 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı.

Altan paylaşımında şunları yazdı:

ğığı

"Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım. Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'AN'lar dolu hayat versin."

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!
Süper minisi ve transparan tulumuyla olay olduSüper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anıl Altan Pelin Akil ile Anıl Altan pelin akil ikizleri

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Belçim Bilgin'den gecelikli poz!

Uyanır uyanmaz geceliğiyle poz verdi

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Çağla Şıkel’den frikik açıklaması

Frikik miydi? ' İç çamaşırı olarak...'

Alişan, Buse Varol, Demet Akalın ve Okan Kurt yemekte buluştu! "Masraftan kaçmadım"

Yemekte buluştular! "Masraftan kaçmadım"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.