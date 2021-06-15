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Anıl Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Ali kimdir? Anıl Çelik sevgilisi kim?

15.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Bay Yanlış, Erkenci Kuş ve Çilek Kokusu gibi pek çok yapımda rol alan ve son zamanlarda daha çok yaz dizilerinde izlediğimiz Anıl Çelik, bu akşam ekrana gelecek olan Baht Oyunu dizisinde Ali karakterine hayat verecek. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel başrolleri üstlenmekte. Peki Anıl Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Ali kimdir? Anıl Çelik sevgilisi kim? İşte yanıtı...

Anıl Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Ali kimdir? Anıl Çelik sevgilisi kim?

Daha önce pek çok sevilen yapımda rol alan ve son dönemde Erkenci Kuş, Bay Yanlış gibi yaz dizilerinde izlediğimiz Anıl Çelik, bu akşam Kanal D'de yayın hayatına başlayacak olan Baht Oyunu dizisinde Ali karakterine hayat verecek. Dizide Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel de başrolleri üstlenmekte. Peki Anıl Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ANIL ÇELİK KİMDİR? BAHT OYUNU ALİ KİMDİR?

1988 senesinde Ankara’da dünyaya gelen Anıl Çelik, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 senesinden itibaren aktif olarak oyunculuk yapmaya başlayan Anıl Çelik, ilk dizi deneyimini aynı sene yayınlanmış olan Beşinci Boyut ile yaşamıştır.

Daha sonra Arka Sokaklar, Selena, Senin Uğruna, Ölümsüz Kahramanlar, Sevgili Düşmanım, Kendi Okulumuza Doğru, Unutulmaz, Seni Bana Yazmışlar, Al Yazmalım, Salih Kuşu, Kertenkele, Şeytan Tüyü, Görümce, Erkenci Kuş ve Ölü Yatırım, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda rol alan Anıl Çelik, en son Bay Yanlış dizisinde Emre karakterini canlandırmıştır.

ANIL ÇELİK SEVGİLİSİ KİM?

Önceki dönemlerde Açelya Topaloğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Anıl Çelik'in, gönlünü meslektaşı Merve Sevin'e kaptırdığı öğrenilmişti. Çelik, şu anda Merve Sevin ile birlikte.

ANIL ÇELİK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Bay Yanlış (Emre Eren, 2020)
Erkenci Kuş (Cey Cey, 2018)
Hayat Sevince Güzel (Bakkal Yaşar, 2016)
Çilek Kokusu (Erdem, 2015)
Kertenkele ((Paytak Cezmi, 2014-2015)
Salih Kuşu (2013)
Nuri ile Cafer (Nuri, 2013)
Alemin Kralı (2012)
Kendi Okulumuza Doğru (Murat, 2008)
Senin Uğruna (Emre, 2007)
Arka Sokaklar (Ege, 2006)
Beşinci Boyut (Ali, 2005)
Yamak Ahmet (2. Sezon, Emin, 2012)
Seni Bana Yazmışlar (Emre, 2011)
Al Yazmalım (Metin, 2011)
Unutulmaz (Kerem, 2009-2010)
Sevgili Düşmanım (Selim, 2008)
Kollama (2008)

ANIL ÇELİK'İN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Ölü Yatırım (2019)
Görümce (Ajans Çalışanı, 2016)
Şeytan Tüyü (2015)

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Anahtar Kelimeler:
Baht Oyunu dizisi
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