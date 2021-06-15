Anıl Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Ali kimdir? Anıl Çelik sevgilisi kim?

Daha önce pek çok sevilen yapımda rol alan ve son dönemde Erkenci Kuş, Bay Yanlış gibi yaz dizilerinde izlediğimiz Anıl Çelik, bu akşam Kanal D'de yayın hayatına başlayacak olan Baht Oyunu dizisinde Ali karakterine hayat verecek. Dizide Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel de başrolleri üstlenmekte. Peki Anıl Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ANIL ÇELİK KİMDİR? BAHT OYUNU ALİ KİMDİR?

1988 senesinde Ankara’da dünyaya gelen Anıl Çelik, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 senesinden itibaren aktif olarak oyunculuk yapmaya başlayan Anıl Çelik, ilk dizi deneyimini aynı sene yayınlanmış olan Beşinci Boyut ile yaşamıştır.

Daha sonra Arka Sokaklar, Selena, Senin Uğruna, Ölümsüz Kahramanlar, Sevgili Düşmanım, Kendi Okulumuza Doğru, Unutulmaz, Seni Bana Yazmışlar, Al Yazmalım, Salih Kuşu, Kertenkele, Şeytan Tüyü, Görümce, Erkenci Kuş ve Ölü Yatırım, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda rol alan Anıl Çelik, en son Bay Yanlış dizisinde Emre karakterini canlandırmıştır.

ANIL ÇELİK SEVGİLİSİ KİM?

Önceki dönemlerde Açelya Topaloğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Anıl Çelik'in, gönlünü meslektaşı Merve Sevin'e kaptırdığı öğrenilmişti. Çelik, şu anda Merve Sevin ile birlikte.