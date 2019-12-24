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Anılarını taşıyan otobüsü hurda olmaktan kurtardılar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yıllarca okul hizmetlerinde kullanılan, arızası nedeniyle hurdaya çıkarılmak istenen otobüs, daha önce görev yapan öğretmenler ve mezunlarca okul müzesinde sergilenmek üzere satın alındı - Tarih öğretmeni Nihat Paşa Yıldız: - "Bu otobüs birçok kültür faaliyetine katıldı. Tiyatroya zaten aboneydi. Bir tarih aslında bu otobüs ve insanlar tarihine sahip çıkmalıdır" - Okulun mezunlarından Harun Reşit Sevimli: - "Sonuçta okulumuz bizim baba ocağımız. Baba malının hurdaya gitmesine gönlümüz razı gelmedi, malımızı getirdik kapının önüne koyduk"

OSMANİYE (AA) - ERSİN ŞİMŞEK - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulun, arızası nedeniyle hurda olarak satışa çıkardığı otobüs, yıllarca bu araçla gezilere katılan eski öğretmenler ve mezunlar tarafından satın alınarak okul müzesine bağışlandı.

İlçede 1940 yılında köy enstitüsü olan okul, zaman içinde çeşitli isimlerle eğitim vermeye devam etti. Son olarak Düziçi Fen Lisesi olan okulun hizmetlerinde kullanılan 1989 model otobüs, arızası yüzünden 2015 yılında garaja çekildi.

Otobüs, arızanın masraflı olması nedeniyle hurdaya verilmek üzere satışa çıkarılınca, daha önce okulda görev yapmış ancak şu an başka yerlerde görevli öğretmenler, emekli görevliler ve mezunlar, sosyal medya sayesinde durumdan haberdar oldu.

Grup, yıllarca şehir içi ve dışında kullandıkları otobüsün hurdaya gitmemesi için aralarında para toplayıp, 5 bin 250 liraya aracı satın aldı. Otoparkta bekleyen otobüs, çekici üzerine konularak okul müzesine bağışlandı.

Otobüsün satın alınmasına destek veren tarih öğretmeni Nihat Paşa Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da görev yaptığını söyledi.

Sosyal medyada aracın satılacağı haberi paylaşılınca bir kampanya ile satın alınması fikrinin ortaya çıktığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Ben bu otobüse 'gazi otobüs' diyorum. Bir keresinde okul olarak çıktığımız gezide tamirle de olsa bizi Çanakkale'ye götürdü, şehitliğimizi gezdi. Bu otobüs birçok kültür faaliyetine katıldı. Tiyatroya zaten aboneydi. Bir tarih aslında bu otobüs ve insanlar tarihine sahip çıkmalıdır. Eski çalışanlar bunun güzel bir örneğini gösterdiler. Çok önemli kişileri gezdirdi bu araç ve yolundan hiç dönmedi. Bu otobüsü tekrar bizlere kazandırdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum."

- Satılacağını sosyal medyadan öğrendiler

Daha önce okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan, Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yahya Çoban da otobüsle birçok etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Çoban, "Bir öğretmenimiz aracın satılacağını duyunca, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyanın güzelliği devreye girdi, arkadaşlarla bir araya gelip imece usulü aracı 5 bin 250 liraya satın aldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Okulun mezunlarından Harun Reşit Sevimli, ilçeye her geldiğinde mutlaka okulu ziyaret ettiğini dile getirerek, "Sonuçta okulumuz bizim baba ocağımız. Baba malının hurdaya gitmesine gönlümüz razı gelmedi, malımızı getirdik kapının önüne koyduk. Çok şükür, böyle dostlara, idarecilere sahibiz." diye konuştu.

- "Gezmediğimiz yer kalmadı"

Emekli şoför Mustafa Körnez de otobüsü 20 yıla yakın kullandığına işaret ederek, "Türkiye'nin her tarafına gittik. En son izcilerle Malazgirt'e gitmiştik. Öğrenciler ile gezmediğimiz yer kalmadı diyebilirim. Eski günlerim gözümün önüne geldi." ifadelerini kullandı.

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