Anında hazırlanan pratik baklava tarifi! Milföy baklava nasıl yapılır?

Milföy hem tuzlu hem de tatlı tariflerin pratik yardımcısı oluyor. Milföy hamuruyla anında hazırlanan baklava tarifi oldukça beğeniliyor. İstediğinize göre ceviz, fıstık veya fındıkla hazırlayacağınız bu baklavanın tadına bayılacaksınız.

MALZEMELER 8 adet milföy hamuru

4 yaprak baklavalık yufka

2 su bardağı ceviz (Dövülmüş)

80 gram tereyağı

Şerbeti İçin:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

TARİF Şerbeti için: Şeker ve suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaydıktan 10 dakika sonra limon suyu ekleyin, 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.

Kare cam bir fırın tepsisini yağlayın. 2 parça milföy hamurunu tabana serin.

Eritilmiş tereyağından sürün ve üzerine dövülmüş cevizden serpin.

Baklavalık yufkayı üzerine serin ve onu da tereyağlayın ardından üzerini kapatıp kare haline getirin.

Baklavalık yufkaları bu şekilde serip, yağlayıp ceviz serpin. Ardından en üste kalan 4 parça milföyü serin.

Onlarında üzerini yağladıktan sonra kare şekilde kesin. En son üzerine kalan yağı boşaltın.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk ısısının gitmesini bekleyin ve soğuk şerbeti dökün.

Üzerine Antep fıstığı tozu serperek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

