Anında yağ yakıcı özelliği bulunan detoks suyu tarifleri!

Detoks suyu; vücut için gerekli vitamin ve mineralleri sağlayan, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran bir içecektir. İçerisinde bulunan meyveler ve sebzelerle birlikte vücuda enerji verir, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ödem atılmasına ve yağ yakımına destek olur. Detoks suyu; tek başına kilo verdirmez. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yanında yardımcı olarak tüketmek gerekir. Detoks suyu ile birlikte günlük alınması gereken su miktarı da unutulmamalı, toplamda en az 2 litre su içmeye özen gösterilmeli.

GÜNE BAŞLARKEN CEVİZ SUYU

Malzemeler:

1 tam ceviz

1 bardak su

Ceviz tokluk süresini uzatarak kilo vermeye yardımcı olur. Tatlı isteğini azaltır, sindirim sistemini düzenler. Cevizin sağladığı yararlar oldukça fazladır. Ceviz ile hazırlanan bu tarif sayesinde vücudunuzun temizlendiğini hissedecek, güne sağlıklı başlayacaksınız.

Hazırlamak için; 1 tam cevizi kabuğundan ayırarak 1 bardak suyun içerisine koyun. Geceden hazırladığınız ceviz suyunu sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce için, içerisindeki cevizi yiyin.