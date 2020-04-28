Anında yağ yakıcı özelliği bulunan detoks suyu tarifleri!

Detoks suyu; vücut için gerekli vitamin ve mineralleri sağlayan, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran bir içecektir. İçerisinde bulunan meyveler ve sebzelerle birlikte vücuda enerji verir, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ödem atılmasına ve yağ yakımına destek olur. Detoks suyu; tek başına kilo verdirmez. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yanında yardımcı olarak tüketmek gerekir. Detoks suyu ile birlikte günlük alınması gereken su miktarı da unutulmamalı, toplamda en az 2 litre su içmeye özen gösterilmeli.
Malzemeler:
1 tam ceviz
1 bardak su
Ceviz tokluk süresini uzatarak kilo vermeye yardımcı olur. Tatlı isteğini azaltır, sindirim sistemini düzenler. Cevizin sağladığı yararlar oldukça fazladır. Ceviz ile hazırlanan bu tarif sayesinde vücudunuzun temizlendiğini hissedecek, güne sağlıklı başlayacaksınız.
Hazırlamak için; 1 tam cevizi kabuğundan ayırarak 1 bardak suyun içerisine koyun. Geceden hazırladığınız ceviz suyunu sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce için, içerisindeki cevizi yiyin.
Malzemeler:
1 adet limon
1 adet salatalık
Bir tutam maydanoz
1 litre su
Tüm malzemeleri karıştırıp sürahiye alın. Özlerin suya geçmesi için akşamdan hazırlayıp buzdolabına kaldırın. Tüm gün bardak bardak içerek tüketin
Malzemeler:
1 adet limon
1 adet greyfurt
Birkaç yaprak nane
C vitamini deposu olan bu detoks suyunu hazırlamak için bir sürahi suyun içerisine limon, greyfurt ve nane yapraklarını koyun. Buzdolabına kaldırın, birkaç saat özlerin suya geçmesini bekleyin. Gün boyu bardak bardak içerek tüketin.
Malzemeler:
1 adet elma
1 adet limon
1 adet çubuk tarçın
1 litre su
Tarçın kan şekerini düzenlemede etkili. Elma ve limon eklediğimiz bu tarifimiz de yağ yakımına yardımcı. Hazırlamak için; elma ve limonu dilimleyip çubuk tarçınla birlikte suya karıştırıp sürahiye alın. 5-6 saat kadar özlerin suya geçmesini bekleyin. Gün boyu öğünlerinizden önce bir bardak içerek tüketebilirsiniz.
Malzemeler:
1 adet limon
Birkaç tane çilek
5-6 dal taze nane
1 litre su
Tam çilek mevsimi gelmişken değerlendirmek gerekir. Böylece çileğin hoş aromasını nane ve limonla birleştirerek lezzetli bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Limon ve çilekleri ince dilimleyip nane yapraklarıyla birlikte sürahiye alın. Buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendirin. Gün boyu öğünlerden önce tüketin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum