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Anında yağ yakıcı özelliği bulunan detoks suyu tarifleri!

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sağlıklı beslenme önerileri daha çok araştırılan konular arasında. Kilo vermek, incelmek ve daha fit görünmek hepimizin en büyük arzusu. Sağlıklı beslenme ile birlikte bol su tüketmek kilo vermeye yardımcı olur. İçtiğiniz suyun lezzetini arttıracak beş farklı detoks suyu tarifimizi uygulayarak yağ yakımını hızlandırıp diyet yapmaktan keyif alacaksınız.

Anında yağ yakıcı özelliği bulunan detoks suyu tarifleri!

Detoks suyu; vücut için gerekli vitamin ve mineralleri sağlayan, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran bir içecektir. İçerisinde bulunan meyveler ve sebzelerle birlikte vücuda enerji verir, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ödem atılmasına ve yağ yakımına destek olur. Detoks suyu; tek başına kilo verdirmez. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yanında yardımcı olarak tüketmek gerekir. Detoks suyu ile birlikte günlük alınması gereken su miktarı da unutulmamalı, toplamda en az 2 litre su içmeye özen gösterilmeli.

GÜNE BAŞLARKEN CEVİZ SUYU

Malzemeler:
1 tam ceviz
1 bardak su

Ceviz tokluk süresini uzatarak kilo vermeye yardımcı olur. Tatlı isteğini azaltır, sindirim sistemini düzenler. Cevizin sağladığı yararlar oldukça fazladır. Ceviz ile hazırlanan bu tarif sayesinde vücudunuzun temizlendiğini hissedecek, güne sağlıklı başlayacaksınız.

Hazırlamak için; 1 tam cevizi kabuğundan ayırarak 1 bardak suyun içerisine koyun. Geceden hazırladığınız ceviz suyunu sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce için, içerisindeki cevizi yiyin.

SALATALIKLI DETOKS SUYU

salatalık

Malzemeler:
1 adet limon
1 adet salatalık
Bir tutam maydanoz
1 litre su

Tüm malzemeleri karıştırıp sürahiye alın. Özlerin suya geçmesi için akşamdan hazırlayıp buzdolabına kaldırın. Tüm gün bardak bardak içerek tüketin

NANELİ FERAHLATICI DETOKS SUYU

nane

Malzemeler:
1 adet limon
1 adet greyfurt
Birkaç yaprak nane

C vitamini deposu olan bu detoks suyunu hazırlamak için bir sürahi suyun içerisine limon, greyfurt ve nane yapraklarını koyun. Buzdolabına kaldırın, birkaç saat özlerin suya geçmesini bekleyin. Gün boyu bardak bardak içerek tüketin.

ELMA VE TARÇINLI DETOKS SUYU

salatalık

Malzemeler:
1 adet elma
1 adet limon
1 adet çubuk tarçın
1 litre su

Tarçın kan şekerini düzenlemede etkili. Elma ve limon eklediğimiz bu tarifimiz de yağ yakımına yardımcı. Hazırlamak için; elma ve limonu dilimleyip çubuk tarçınla birlikte suya karıştırıp sürahiye alın. 5-6 saat kadar özlerin suya geçmesini bekleyin. Gün boyu öğünlerinizden önce bir bardak içerek tüketebilirsiniz.

ÇİLEK DETOKS SUYU

Malzemeler:
1 adet limon
Birkaç tane çilek
5-6 dal taze nane
1 litre su

Tam çilek mevsimi gelmişken değerlendirmek gerekir. Böylece çileğin hoş aromasını nane ve limonla birleştirerek lezzetli bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Limon ve çilekleri ince dilimleyip nane yapraklarıyla birlikte sürahiye alın. Buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendirin. Gün boyu öğünlerden önce tüketin.

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Anahtar Kelimeler:
detoks suları, sağlık ve beslenme,

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