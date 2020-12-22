Anıtkabir nerede, hangi semtte? Ne zaman kim yaptı?

Hiç şüphe yok ki, Anıtkabir Türkiye’de 7’den 70’e herkesin tek yürek olduğu yerin adıdır. Cumhuriyetin başkenti Ankara'ya geldiğinizde Atatürk'e saygınızı göstermek için ilk gideceğiniz yer da mutlaka Anıtkabir olacaktır. Anıtkabir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuz uykusuna ev sahipliği yapıyor. "Anıtkabir nerede" sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ankara’nın parlayan güneşi Anıtkabir özelliği ile dünyanın en önemli simge yapılarından birisi olarak sayılıyor.

Anıtkabir Nerede, Nasıl Gidilir?

Anıtkabir yol tarifi almak istiyorsanız, bu konuda hiç zorlanmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Peki Anıtkabir Ankara'da nerede? Atatürk'ün sonsuz uykusuna ev sahipliği yapan Çankaya, "Anıtkabir hangi ilçede" sorunuzun da yanıtını oluşturuyor. Eğer Ankara'ya ilk kez geldiyseniz Anıtkabir semt olarak nerede diye düşünüyorsanız Çankaya ilçesine gitmeniz gerekir.

Anıtkabir'e Nasıl Gidilir?

Otobüsle, dolmuşla, metroyla veya kendi aracınızla Ata'nın ebedi istirahatgahına kolayca ulaşabilirsiniz. Ankara'ya il dışından otobüsle geldiyseniz AŞTİ'den Ankaray'a binerek Anadolu (Tandoğan) İstasyonunda inebilirsiniz. Anadolu durağından 5 dakikalık bir yürüyüşün ardından Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz. Ankara Garı'ndaysanız toplu taşıma aracı kullanmadan 15 dakikalık yürüyüşün ardından da Anıtkabir'e gelebilirsiniz.