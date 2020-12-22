Anıtkabir nerede, hangi semtte? Ne zaman kim yaptı?

Hiç şüphe yok ki, Anıtkabir Türkiye’de 7’den 70’e herkesin tek yürek olduğu yerin adıdır. Cumhuriyetin başkenti Ankara'ya geldiğinizde Atatürk'e saygınızı göstermek için ilk gideceğiniz yer da mutlaka Anıtkabir olacaktır. Anıtkabir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuz uykusuna ev sahipliği yapıyor. "Anıtkabir nerede" sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ankara’nın parlayan güneşi Anıtkabir özelliği ile dünyanın en önemli simge yapılarından birisi olarak sayılıyor.
Anıtkabir yol tarifi almak istiyorsanız, bu konuda hiç zorlanmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Peki Anıtkabir Ankara'da nerede? Atatürk'ün sonsuz uykusuna ev sahipliği yapan Çankaya, "Anıtkabir hangi ilçede" sorunuzun da yanıtını oluşturuyor. Eğer Ankara'ya ilk kez geldiyseniz Anıtkabir semt olarak nerede diye düşünüyorsanız Çankaya ilçesine gitmeniz gerekir.
Otobüsle, dolmuşla, metroyla veya kendi aracınızla Ata'nın ebedi istirahatgahına kolayca ulaşabilirsiniz. Ankara'ya il dışından otobüsle geldiyseniz AŞTİ'den Ankaray'a binerek Anadolu (Tandoğan) İstasyonunda inebilirsiniz. Anadolu durağından 5 dakikalık bir yürüyüşün ardından Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz. Ankara Garı'ndaysanız toplu taşıma aracı kullanmadan 15 dakikalık yürüyüşün ardından da Anıtkabir'e gelebilirsiniz.
Anıtkabir'e aracınızla gitmeyi tercih ediyorsanız Gençlik Caddesi kapısını tercih etmeniz gerekiyor. Girdikten sonra yaklaşık 500 metrelik yol sayesinde kolayca Aslanlı Yol'un başındaki geniş otoparka çıkarsınız.
Anıtkabir ziyaret saatleri içinde Atatürk'ün huzuruna çıkabilirsiniz. Ziyaretinizi ihtiyaç halinde Anıtkabir askerleri yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Anıtkabir kaçta açılıyor ve Anıtkabir kaçta kapanıyor emin değilseniz bilgilendirici tabelalardan veya görevlilerden yardım isteyebilirsiniz. Genellikte sabah saat 09.00'da kapılarını açan Anıtkabir'i haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Anıtkabir'i yaz aylarında saat 17.00'ye, kış aylarında ise 16.00'ya kadar açık bulabilirsiniz.
Şimdi gelelim mimari şaheserler arasında sayılan Anıtkabir’in yapılış öyküsüne... Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummasının ardından bir anıt mezar fikri gündeme gelir. Bunun için kurulan komisyonda yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen Anıtkabir’in o zamanki adıyla Rasattepe’ye inşa edilmesine karar verilir. Fakat anıt mezar için ancak 1941 yılında bir proje yarışması açılabilir.
Yarışmayı yerli ve yabancı projeler arasından Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arda’nın eseri kazanır. Anıtkabir'in inşaatı sırasında Büyük Önder'in naaşı da 15 yıl Etnografya Müzesi'nde tutulur. Anıtkabir, inşaata başlanmasından tam 9 yıl sonra, 4 aşama halinde 1953 yılında tamamlanır. Atatürk’ün naaşı da 10 Kasım 1953'te Anıtkabir’e nakledilir.
Eğer Anıtkabir’e Gençlik Caddesi kapısından girdiyseniz ilk önce kafanızı kaldırmadan yürümenizin imkansız olduğu Aslanlı Yol’a çıkarsınız. İçinizdeki matem duygusuyla Aslanlı Yol’un taşlarının başınız eğik şekilde yürümeniz için asimetrik ve aralıklı döşendiğini bile fark etmeyebilirsiniz. Aslanlı Yol'daki yürüyüşünüz esnasında size gücü temsil eden 24 aslan heykeli eşlik eder. Aslanlı Yol’da ilerledikçe tören alanında gönderden hiç inmeyen Türk Bayrağı tarafından selamlanırsınız. Aslanlı Yol’un sonunda Anıtkabir hakkında bilgiye ulaşabileceğiniz Mehmetçik, Müdafa-i Hukuk, Cumhuriyet, Zafer, İnkılap, Misak-ı Milli, Barış ve 23 Nisan Kulelerini görebilirsiniz. Ata’nın huzuruna çıkacağınız merdivenleri tırmandıktan sonra mozoleye varırsınız.
Peki, Anıtkabir Atatürk'ün mezarı nerede? Mezar odası, Gazi'nin Şeref Holündeki sembolik mozolesinin 7 metre altında yer alıyor. Mezar odasının bronz kaplamalı kapısına Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin olduğu uzun koridordan ulaşabilirsiniz. Ziyaretinizde Anıtkabir askerleri ile hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Anıtkabir’de bulunan müzelerde Atatürk’ün kullandığı makam otomobilinden, özel eşyalarına, kıyafetlerinden madalyalarına kadar binbir çeşit nadide koleksiyonu görebilirsiniz. Anıtkabir'de Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünden hareketle oluşturulan Barış Parkı'nda soluklanabilirsiniz. Ziyaretinizin sonunda Atatürk’ün manevi huzurundan sonsuz özlemle ayrılırsınız.
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