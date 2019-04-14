Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında Kılıçdaroğlu ve Akşener detayı

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
BİNALİ YILDIRIM TAKİPTEN ÇIKARILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın takipten çıkarıldığı fark edildi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DETAYI
Toplam 5 hesabın takip edildiği belediyenin sosyal medya hesabında; muhalefet liderlerinin ise takibe alındığı görüldü.
Hesaptan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in takibe alındığı fark edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise takibe devam edildiği görüldü.
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