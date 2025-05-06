Ankara'da 51 sene önce aldığı plak 3 ev sahibi yaptı! 'Bir zamanlar dutluktu' şimdi lüks yaşam alanı...

1974 yılında piyasaya sürülen bir plağın yanında verilen tapu vaadi, yıllar sonra gerçeğe dönüştü.

O dönem, “Bu plağı alan herkese Ankara’nın mesire yerinde kurasız 200 m² tapulu arsa veriyoruz” kampanyasına katılan bir vatandaş, aradan geçen yıllarda arsanın değerlenmesiyle 3 daire sahibi oldu.

ŞİMDİ ORDA HAVUZLU SİTE VAR

Duyduklarına inanamayan bir vatandaş o anları kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Bir zamanların 'dutluk' arazisi şimdilerde havuzlu bir siteyle lüks bir yaşam alanına dönüştü.