Ankara'da drift yapan sürücüyü mahalleli darbetti! Otomobilini devirdiler

Ankara'daki olay dün akşam üstü saatlerinde Mamak İlçesi Demirlibahçe Mahallesi 130. Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti.

SÜRÜCÜYÜ DARBEDİP, OTOMOBİLİ DEVİRDİLER

Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi. Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.

"BÜTÜN MİLLETİN GIRTLAĞINA GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi. (İHA)



