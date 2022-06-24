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  4. Ankara'da drift yapan sürücüyü mahalleli darbetti! Otomobilini devirdiler

Ankara'da drift yapan sürücüyü mahalleli darbetti! Otomobilini devirdiler

24.06.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da otomobiliyle caddede drift yapan ve yüksek sesle müzik dinleyen bir sürücü mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Aracın önünü kesen mahalleli, sürücüyü darbetti. Öfkeli vatandaşlar daha sonra ise otomobili de devirdi. Bir mahalle sakini ise olayın ardından "Söz dinlemedi. Halk arabayı devirdi" şeklinde konuştu.

Ankara'daki olay dün akşam üstü saatlerinde Mamak İlçesi Demirlibahçe Mahallesi 130. Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti.

SÜRÜCÜYÜ DARBEDİP, OTOMOBİLİ DEVİRDİLER

Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi. Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.

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"BÜTÜN MİLLETİN GIRTLAĞINA GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi. (İHA)

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