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Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 07:02 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesine bağlı Ciğir köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a bisküvü götüren Mehmet Özelçi kontrolündeki TIR, Ankara-Bolu yolu üzerinde Şükrü Polat Afşar (36) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil metrelerce savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Şükrü Polat Afşar ile yolcular Şahin Gültekin (36) ve Ünalcan Ceylan araçta sıkıştı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda, otomobildeki 3 kişiyi, sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Şükrü Polat Afşar ile Şahin Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Ünalcan Ceylan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri TIR sürücüsü Mehmet Özelçi'yi gözaltına aldı.

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Gözaltına alınan sürücü Özelçi ilk ifadesinde otomobilin aniden önüne çıktığını öne sürdü. Ekipler, kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

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(DHA)

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