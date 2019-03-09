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Ankara'da trafik havadan denetlendi

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GÜNDEM  | 09.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.

Ankara'da trafik havadan denetlendi

AA kamerası, havadan yapılan trafik kontrollerini görüntüledi.

Kontrollerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilerek, yerdeki ekiplere araçların plakaları bildirildi. Ankara-Konya yolunda emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücü, polis helikopteri kameralarına takılırken, sürücüye ceza uygulandı.

Konuya ilişkin bilgi veren Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar, denetimlerin belli bir saati olmadığını söyledi.

Akar, "İnsanların sürekli dikkatli olması, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaması, makas atmaması, kırmızı ışıkta geçmemesi, yayalara geçiş önceliği vermesi gibi toplum kuralları insanların benimsemesi ve hayata dönüştürme çabasındayız." dedi.

'DENETİMLER OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR'

Denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Akar, "Eylül ayından bu yana yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü sayısının gün geçtikçe azaldığını görmekteyiz." diye konuştu.

Polis helikopterleri, trafik denetimi ve kontrollerin yanı sıra toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı olarak görev yapıyor. (AA)

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Ankara havadan denetim

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