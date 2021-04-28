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Ankara’nın sembollerinden biri olarak kabul edilen Arslanhane Camii, UNESCO yolunda

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın simgelerinden tarihi Arslanhane Camii, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olmaya hazırlanıyor.

Ankara’nın sembollerinden biri olarak kabul edilen Arslanhane Camii, UNESCO yolunda

Altındağ’daki en önemli tarihi eserlerden olan Arslanhane Camii dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmadan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Arslanhane Camii’nin UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olduğunu duyurdu.

cami

Haberi büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Başkan Balcı, “13’üncü yüzyılda Ankara Kalesi’nde inşa edilen Arslanhane Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday oldu. Altındağ’daki tarihi camimizin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde yapılacak yoğun çabalar ile bu listede yerini alacağına inanıyoruz. Kentimiz için oldukça önemli olan çalışma için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Caminin Ankara’nın en eski yapılarından biri olduğunun altını çizen Balcı, “Arslanhane Camii veya bilinen bir diğer adıyla Ahî Şerafeddin Camii, Altındağ’ın en eski ve en önemli yapılarından birisi. Ankara Kalesi’nin güney tarafında yer alıyor. Tam olarak hangi tarihte ve kimin adına yaptırıldığı bilinmese de caminin yan kısmında bulunan Ahi Şerafeddin Türbesi’nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı bu isimle anılıyor. Dışının sadeliği, içinin süslü ve güzel tasarımı gerçekten görenleri hayran bırakıyor. Ahşap sütunlarının her biri sanat eseri. Altındağ’da bulunmasından gurur duyduğumuz, çok değer verdiğimiz bir kültür mirası. Tüm dünyanın tanıyacak olmasından ve hak ettiği değeri dünya çapında da görecek olmasından dolayı çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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