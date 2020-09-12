Ankara Polatlı'da inanılmaz görüntüler! Kum fırtınası...

Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu.

Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI YILDIZKAYA: İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." ifadelerini kullandı.



