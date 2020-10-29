Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi nedir? Ankara tava malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ankara tava tarifi...

İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle bayram zamanın pişirilen Ankara tava tüm aile bireylerini tek bir sofrada toplamayı başarıyor. Ankara tava çoğunlukla erik hoşafıyla birlikte servis edilen yöresel bir lezzettir. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için Ankara tava nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Ankara tava tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

ANKARA TAVA MALZEMELERİ

3 adet kuzu incik

3,5 su bardağı arpa şehriye

1 adet soğan

3 diş sarımsak

3 adet yeşil biber

2 adet domates

60 gr. tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

ANKARA TAVA NASIL YAPILIR?

Ankara tava yapımı iki farklı aşamadan oluşur. İlk adımda Ankara tavanın pilavı yapılır. Terayağ pilav tenceresine alınır ve içerisine tuzla birlikte şehriyeler eklenir. Şehriyeler kavrulduktan sonra pişirilecek fırın tepsinin tabanına yayılır. Ardından şehriyelerin kavrulduğu tencerede kuzu incikler mühürlenir. Mühürlenen etlerin üzeri geçecek kadar su eklenir ve tencerenin kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. 15 dakika kaynadıktan snonra az miktarda sıvı yağ, yemeklik doğranmış soğan, küp küp doğranan domates ve halka halka kesilen biberler ilave edilir. Üzerine 1 su bardağı su konulur. Tüm malzemelerin pişmesi için 20 dakika daha pişirilir. Son olarak tuz ve baharat eklenir. Pişirilen kuzu incikler, şehriyelerin üzerine alınır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına tepsi atılır. Üzeri kızarana kadar pişirilir.

