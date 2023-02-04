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Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi! Ömer Erdoğan görevini bıraktı...

04.02.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Karagümrük oldu. Ev sahibi ekip Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi! Ömer Erdoğan görevini bıraktı...

MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Mbaye Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Fabio Borini kaydetti.

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Bu skorun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 26'ya yükseltti ve 9. sırada yer buldu. Üst üste 2. yenilgisini alan Ankaragücü ise 22 puanla 12. basamakta yer aldı.

ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ

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Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, istifa ettiğini açıkladı.

MAÇ SONUNDA AÇIKLADI

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Görevini bıraktığını söyleyen Erdoğan, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

ANKARAGÜCÜ PERFORMANSI

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Ankaragücü'nün başında toplam 21 maça çıkan Ömer Erdoğan; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1.43 puan ortalaması yakaladı.

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