Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi! Ömer Erdoğan görevini bıraktı...

MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Mbaye Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Fabio Borini kaydetti.

Bu skorun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 26'ya yükseltti ve 9. sırada yer buldu. Üst üste 2. yenilgisini alan Ankaragücü ise 22 puanla 12. basamakta yer aldı.

ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, istifa ettiğini açıkladı.

MAÇ SONUNDA AÇIKLADI

Görevini bıraktığını söyleyen Erdoğan, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

ANKARAGÜCÜ PERFORMANSI

Ankaragücü'nün başında toplam 21 maça çıkan Ömer Erdoğan; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1.43 puan ortalaması yakaladı.

