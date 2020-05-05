Ankaragücü T.D Mustafa Reşit Akçay, "Oynamak istemeyen oyuncular var"

MKE Ankaragücü’nde dün yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcunun testi pozitif çıktı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır." denildi.
Ankaragücü T.D Mustafa Reşit Akçay beIN Sports'a verdiği röportajda, ''Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? İsim vererek söyleyeyim; Pazdan bugün bana ulaştı, 'Maddi konuda yönetimle anlaşalım, paramızı almayalım ve antrenmana çıkmayalım' dedi. Oynamak istemeyen oyuncular var." ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu öyle bir şey yaptı ki...
Fenerbahçe çalışmalara devam etti
Ağzım sağa, burnum sola gitti
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!
Flaş sözler! "Galatasaraylı olarak görüyorum..."
Trabzonspor antrenmanlara başladı
Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!
Sörloth karantina sürecini anlattı
İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum