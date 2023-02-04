SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa mı etti? Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa mı etti? Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

04.02.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maç 2-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan istifa açıklaması geldi. Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi. Peki, Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa mı etti? Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maç 2-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan istifa açıklaması geldi. Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi. Peki, Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖMER ERDOĞAN İSTİFA ETTİ

Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan takımdan istifa ettiğini açıkladı.

Ömer Erdoğan açıklamasında "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 2-0 skorla mağlup etti Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 2-0 skorla mağlup etti

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Erdoğan 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Defans mevkiinde forma giymiş Alman vatandaşlığı da bulunan eski millî futbolcu son olarak Ankaragücü'nün teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

ÖMER ERDOĞAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ömer Erdoğan'ın altyapı kariyeri:

1987-1996 FC St. Pauli

Ömer Erdoğan'ın profesyonel kariyeri:

1996-1997 FC St. Pauli
1997-1998 KSV Hessen Kassel
1998-2001 Erzurumspor
2001-2003 Diyarbakırspor
2003-2004 Galatasaray
2004-2006 Malatyaspor
2006-2013 Bursaspor

Ömer Erdoğan'ın Milli takım kariyeri:

2003 Türkiye Türkiye A2
2010 Türkiye

ÖMER ERDOĞAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2013-2015 Eskişehirspor (yardımcı antrenör)
2015 Bursaspor (yardımcı antrenör)
2017-2018 Tuzlaspor (yardımcı antrenör)
2018-2019 Bursaspor (yardımcı antrenör)
2020 Fatih Karagümrük
2020-2022 Hatayspor
2022- MKE Ankaragücü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!
''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi
Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!
Anahtar Kelimeler:
Ömer Erdoğan spor toto 10 spor tot süper li spor to iyet futbolcu son

En Çok Okunan Haberler

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Fenerbahçe ligden çekilecek mi?"

Fenerbahçe ligden çekilecek mi?"

1 yıldır takip ediyordu! 'İstanbul'a gelecek!'

1 yıldır takip ediyordu! 'İstanbul'a gelecek!'

Fenerbahçe apar topar göndermişti! Şov yapıyor...

Fenerbahçe apar topar göndermişti! Şov yapıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.