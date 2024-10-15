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Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor... 13 kilo vermiş, son hali herkesi üzmüştü! Şimdi de çocukları para için birbirine düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 11:23
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Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut'un günlerce hastanede kaldığı ve 13 kilo verdiği öğrenilmişti. Hem maddi sıkıntılarla hem de kanserle mücadele eden ünlü ismin şimdi de çocukları birbirine düştü.

Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor... 13 kilo vermiş, son hali herkesi üzmüştü! Şimdi de çocukları para için birbirine düştü

'Ankaralı Turgut' sahne adıyla bilinen Turgut Karataş akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve son haliyle herkesi üzmüştü.

Sağlık sorunları yaşayan ve maddi olarak da zor günler geçiren ünlü isim bu süreçte 13 kilo vermişti. Kanser karaciğerine de yayılan ünlü isim akıllı ilaca ihtiyaç duyuyor ancak maddi durumu el vermediği için ilaçları temin edemiyordu.

Ankaralı Turgut, bir yandan kanserle, diğer yandan aile içi kavgayla uğraşıyor. Ankaralı Turgut, çocuklarının yardım paralarını tehdit ederek kendisinden istediğini söyledi.

Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" diyerek isyan etti.

ANKARALI TURGUT

250 BİN LİRA İÇİN BİRBİRİNE GİRDİLER

İddialara göre; Ankaralı Turgut'un çocukları, yardım gecesinde toplanan 250 bin liraya göz dikti. Çocuklarından Özlem Sülü ile Eylem Boran birbirlerini yardım gecesinde toplanan paraya göz dikmekle suçladı.

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EVLATLIKTAN REDDETTİ

Ankaralı Turgut, Eylem Boran dışındaki çocukları için; "Hakkım, onlara haram olsun" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söyledi.

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Bunun üzerine çocuklarından Özlem Sülü, hem babasına hem de kardeşi Eylem Boran'a videolu yanıt verdi: ''Bunca zaman senin kahrını ben çektim. Yeri geldi ayakçın oldum, yeri geldi hizmetçin oldum, yeri geldi kölen oldum... Yeri geldi bahçıvanın oldum... Bana yaptığın hakaretleri insanlara duyurursam... Seni var ya yerden yere gömerim. Benimle kötü olunca, gidip benim gelinimle dostluk kuran Eylem, yazıklar olsun sana. Benim babamla aramı açan sensin Eylem. Beni magazincilere malzeme olarak veriyorsun. Evi elimden aldığınızı konuşalım mı? Bıçak kemiğe dayandı. Televizyonlara çıkacağım, sizin pisliğinizi dökeceğim.''

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Ankaralı Turgut
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