MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ankaralı Turgut kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un gerçek adı ne? Kaç tane çocuğu var?

Ankaralı Turgut kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un gerçek adı ne? Kaç tane çocuğu var?

20.04.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralı Turgut, İbo Show'un 20 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümüne konuk oldu. Roman kökenli ünlü Yöresel Halk müziği şarkıcı programda sevilen şarkılarını seslendirecek. Vatandaşlar, Ankaralı Turgut kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un gerçek adı ne? Kaç tane çocuğu var? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Ankaralı Turgut kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un gerçek adı ne? Kaç tane çocuğu var?

İbo Show konuğu Ankaralı Turgut günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. İbo Show bu hafta da ses getirecek bir bölümle ekranlara geliyor. Tam adı Turgut Karataş olan ünlü şarkıcının programda 'Beni Görmek için Gelme', 'Yakalarsam Tık Tık' gibi bilinen parçalarını seslendirmesi bekleniyor. Peki Ankaralı Turgut kimdir? İbo Show konuğu Ankaralı Turgut'un gerçek adı ne? Kaç tane çocuğu var? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

İbo show

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müzisyenliğe henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır.

Babası gibi müzisyen olan Turgut, askerlik görevini yapana kadar darbuka ve bağlama aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Yöresel müzik yapan Turgut, daha çok Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye yönelir. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden ünlü şarkıcı, Megastar Tarkan'ın Oynama Şıkıdım adlı parçasını "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.

ANKARALI TURGUT'UN GERÇEK ADI NE?

Ankaralı Turgut şarkıcının sahne adıdır. Sevilen şarkıcının gerçek adı Turgut Karataş'tır.

ANKARALI TURGUT'UN KAÇ TANE ÇOCUĞU VAR?

Öte yandan Ankaralı sanatçı, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrılmasının ardından Meltem Karataş ile evlendi. İki evliliğini de sonlandıran şarkıcının ilk eşinden 5 çocuğu vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı!Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı!
Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem olduBaşörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu
Evli erkekle ilişki yaşadığını itiraf etmişti! Ünlü oyuncu Adana'dan paylaştıEvli erkekle ilişki yaşadığını itiraf etmişti! Ünlü oyuncu Adana'dan paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut İbrahim Tatlıses İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti

'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

İsyan ettiren fiyat farkı!

İsyan ettiren fiyat farkı!

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.