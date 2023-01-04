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Anlamlı zıt anlamlısı nedir? Anlamlı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Türkçenin kelime haznesinde birçok kelime vardır. Bu sözlükte farklı farklı dillerden dilimize geçmiş kelimeler bulunmaktadır. Ancak bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri de anlamlı kelimesidir. Anlam kelimesinden türetilen anlamlı kelimesi "manalı" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir. Peki, anlamlı sözcüğünün karşıt anlamı olan kelime nedir?

Anlamlı zıt anlamlısı nedir? Anlamlı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe oldukça eski bir tarihe sahiptir. Bu kadar köklü geçmişe sahip olması doğal olarak Türkçenin sınırlarının genişlemesini ve gelişmesini sağlamıştır. Köklü bir tarihe sahip olan Türkçe zaman zaman başka dillerden kelimeler alıntılamış kimi zaman da kendi içerisinde yeni kelimeler türetmiş ve ihtiyacına yönelik kelimeler oluşturmuştur. Anlamlı kelimesi de bu bağlamda türetilen kelimelerden birisidir. Anlam kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilen anlamlı kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Anlamı olan, manalı
  • İçeriği olan
  • Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar
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Anlamlı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam olarak birbirinden tamamen farklı ve çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilmektedir. Zıt anlamlı kelimelerin bir diğer adı da karşıt anlamlı kelimelerdir. Türkçede birçok kelimenin zıt anlamlısı olmasına karşın bazı kelimelerin de zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Türkçede zıt anlamlılık durumu diğer dillere nazaran daha dar bir kapsama sahiptir. Örneğin genellikle nitelik ve nicelik bildiren sıfat ve zarfların zıt anlamı bulunur. Bazı isim görevindeki kelimelerin de zıt anlamlısı olduğu görülür. Anlamlı kelimesi her ne kadar sıfat görevinde kullanılsa da anlamlı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur. Anlamlı kelimesinin zıt anlamı olarak olumsuz hâli olan "anlamsız" kelimesinin kullanılması doğru değildir.

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Anlamlının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamlı zıt anlamlısı olan sözcük yoktur. Anlamlının zıt anlamlısı ile örnek cümleler verilmesi de mümkün değildir. Anlamlı kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Beni uyarırken sesi oldukça anlamlı ve duyguluydu.
  • Anlamlı cümleler söyleyebilmek istiyordu.
  • Türkçe dersinin en temel konularından biri zıt anlamlı ve eş anlamlı kelimelerdir.
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