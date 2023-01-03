Akşam zıt anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Akşam kelimesi Türkçe kökenli olarak kabul edilen bir kelimedir. Eski Türkçede "aḫşam" olarak kullanılan kelimenin aynı zamanda Soğdca "χşām" kelimesinden de geldiği düşünülmektedir. Türkçe olarak kabul edilen akşam kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Güneşin batmasına yakın zamandan gecenin başlamasına kadar olan vakit

Gece

Akşam ezanı

Akşam namazı

Akşam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam tersini ifade eden kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere nazaran zıt anlamlı kelimeler doğru bağlamda olduğu takdirde cümle içinde bir arada kullanılabilir. Zıt anlamlılık her kelime için geçerli bir durum değildir. Bu durum akşam kelimesi için de geçerlidir. Akşam kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur.

Sabah, gündüz, gündüzleyin kelimeleri akşamın zıt anlamlısı olarak kullanılsa da bu kelimelerle akşam kelimesi tam olarak birbirinin zıddı değildir. Bu nedenle akşam zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur ve sabah kelimesinin akşamın zıt anlamlısı olarak kullanılması doğru değildir. Zıt anlamlılık durumu çoğunlukla nitelik ve nicelik bildiren kelimelerde görülür.

Akşamın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını daha iyi anlayabilmek için cümle içinde kullanımlarını incelemek önemlidir. Akşam zıt anlamlısı bir kelime olmadığı için bu kelimelerle örnek cümle kuramayız. Akşam kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: