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Akşam zıt anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

03.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam kelimesi günlük yaşamda her alanda kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime güneşin batışından sonraki zaman dilimini ifade eden bir sözcüktür. Türkçe kökenli olan akşam kelimesinin genellikle Soğdcadan alıntı olduğu ileri sürülse de köken hakkında net bir bilgi olmadığı için Türkçe olarak kabul edilir. Birden fazla anlamı olan ve genellikle bir zaman dilimini ifade eden akşam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Akşam zıt anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Akşam kelimesi Türkçe kökenli olarak kabul edilen bir kelimedir. Eski Türkçede "aḫşam" olarak kullanılan kelimenin aynı zamanda Soğdca "χşām" kelimesinden de geldiği düşünülmektedir. Türkçe olarak kabul edilen akşam kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Güneşin batmasına yakın zamandan gecenin başlamasına kadar olan vakit
  • Gece
  • Akşam ezanı
  • Akşam namazı
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Akşam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam tersini ifade eden kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere nazaran zıt anlamlı kelimeler doğru bağlamda olduğu takdirde cümle içinde bir arada kullanılabilir. Zıt anlamlılık her kelime için geçerli bir durum değildir. Bu durum akşam kelimesi için de geçerlidir. Akşam kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur.

Sabah, gündüz, gündüzleyin kelimeleri akşamın zıt anlamlısı olarak kullanılsa da bu kelimelerle akşam kelimesi tam olarak birbirinin zıddı değildir. Bu nedenle akşam zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur ve sabah kelimesinin akşamın zıt anlamlısı olarak kullanılması doğru değildir. Zıt anlamlılık durumu çoğunlukla nitelik ve nicelik bildiren kelimelerde görülür.

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Akşamın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını daha iyi anlayabilmek için cümle içinde kullanımlarını incelemek önemlidir. Akşam zıt anlamlısı bir kelime olmadığı için bu kelimelerle örnek cümle kuramayız. Akşam kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Bu programı akşam yapmamız, trafiğe kalmamak için daha doğru bir seçim olacaktır.
  • Sizinle akşam saatlerinde görüşsek benim için çok daha iyi olur.
  • Bu akşam size gelmek istiyoruz.
  • Bu akşam sınava hazırlık yapmak için çok daha geç yatmam gerekiyor.
  • Akşam yatmadan önce bir bardak süt içiyorum.
  • Akşam saatlerinde yaşanan trafik yola çıkma hevesimi kırıyor.
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