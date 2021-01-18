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Annabelle Wallis, James Wan'ın yeni filmi Malignant’ta korkuyla uyanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.01.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Annabelle Wallis, James Wan'ın yeni filmi Malignant’ta korkuyla uyanıyor

Testere serisini başlatan isim James Wan'ın yeni korku yapımı Malignant filminden ilk kare gün yüzüne çıktı. Başrolünü Annabelle Wallis’in üstlendiği film, +18 olarak izleyici karşısına çıkacak.

Testere (Saw), Insidious ve The Conjuring serilerine imza atan korku filmlerinin başarılı yönetmeni James Wan’ın yeni filmi Malignant’tan ilk görsel paylaşıldı. +18 olarak izleyicilerle buluşacak olan filmin başrolünü Annabelle Wallis üstleniyor.

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Malignant'ın, The Conjuring filmiyle herhangi bir bağı olup olmadığı belirsizliğini koruyor olsa da HBO Max tarafından paylaşılan ilk görüntü, bize ne bekleyeceğimiz konusunda daha iyi bir fikir veriyor.

Testere filminin yönetmeninden +18 filmTestere filminin yönetmeninden +18 film

MALİGNANT HAKKINDA

James Wan’ın yeni korku filmi Malignant hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmadı. Senaryo detayları da belirsizliğini koruyor. Şimdiden "R" derecesi alan filmden gelecek olan görsel ve fragmanlar korku severler tarafından heyecanla bekleniyor.

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Malignant'nın oyucu kadrosunda Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie ve Mckenna Grace yer alıyor. Filmin senaryosunu Akela Cooper, James Wan ve Ingrid Bisu'nun fikrinden yola çıkarak yazdı.

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