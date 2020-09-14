AnnaLynne McCord Prison Break yıldızı Dominic Purcell'e plajda aşka geldi

İlişkileri 2011'de başlayan ve kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift AnnaLynne McCord ve Dominic Purcell Kaliforniya'da denizin ve dalgaların tadını çıkarırken görüntülendi.

Uzun süre bir birilerine sıkı sıkı sarılan çiftin heyecanları ilk günkü gibi.

Ünlü aktris AnnaLynne McCord, mor tonlu bikinisiyle karın kaslarını, ince belini ortaya çıkardı.

Ülkemizde Prison Break dizisi ile büyük ün kazanan Dominic Purcell bir arkadaşıyla sörf yapmayı bitirdikten sonra yine sevgilisinin yanına giderek uzun süre samimi şekilde sarıldılar.





