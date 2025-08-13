Anne dehşeti kan dondurdu! Birine alçı kullandırıp diğerinden sürekli kan almış!

ABD'nin Minnesota eyaletinde 34 yaşındaki Jordan Nicole Borders, üç çocuğuyla ilgili sahte hastalıklar uydurarak oğlunun kanını aldığı ve yardım topladığı gerekçesiyle 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılandığı mahkemede 9 yaşındaki oğlunun kanını alarak ve diğer iki çocuğunu sahte sağlık sorunları nedeniyle alçı ve boyunluk takmaya zorlayarak işkence suçundan suçlu bulundu.

SÜREKLİ KAN ALMIŞ

11 yaşındaki oğlunu iki yıl boyunca alçı kullanmak zorunda bırakan cani anne, ayrıca, 9 yaşındaki oğlundan sık sık kan aldığı ve bu durumun çocuğu "hasta ve uykulu" hissettirdiği belirtildi. Borders'ın çocukları çıplak bir şekilde soğukta beklettiği, yemekten mahrum bıraktığı ve ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edildi. 9 yaşındaki oğul, babası eve geldiğinde tekerlekli sandalyede kalmaya ve yerde uyumaya zorlandığı iddia edildi.

PARA TOPLADI

Doktorlar, 9 yaşındaki oğlunun hemoglobin seviyelerindeki ani düşüş, cerrahi işlemler ve test sonuçlarının durumu açıklamaması üzerine, Borders'ın çocuklarının hastalıklarını uydurduğunu düşündü. Borders, oğlunun sahte hastalığı üzerinden Minnesota eyaletinden 18 bin dolar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan tahmini 35 bin dolar topladı.