Anne eli değmiş gibi: Lezzetine doyum olmayan 10 kek tarifi

İki malzemeli kek

25 dakikada misler gibi sağlıklı bir kek yapmaya hazır mısınız? Maliyeti son derece düşük olan bu kek oldukça sağlıklı. Diyette olanlar, diz hiç üzülmeyin. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Erikli cevizli kek



En lezzetli malzemeler bu tarifte toplanıyor, ortaya harikalar çıkıyor! Erikli cevizli kek, beş çayının yıldızı olmaya aday. Tarifin detayları için tıklayın.

Game Of Thrones keki

Hazır yeni sezon gelmişken Sansa Stark'ın çok sevdiği limon keklerini sizin için denedik. Bu tarifte spoiler yok :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Islak İngiliz keki

Yumuşacık bir kek, bol çikolata sos ve dondurma! Bu üçlü bir araya gelir de ortaya kötü bir lezzet çıkar mı hiç? Damak tadınızı şenlendirecek tarifin detayları için tıklayın.

Kuru meyveli kek

Hani o çocukken çok severek yediğimiz topkekler yok muydu? İşte onların aynısını evimizde yapacağız. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve de hurma ana lezzet deposuyken bir de yanına cevizle tarçın eklenince müthiş bir lezzet çıkıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.