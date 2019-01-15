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Anne eli değmiş gibi: Lezzetine doyum olmayan 10 kek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

Çayınızı hazır edin sevgili okur. Birbirinden leziz 10 farklı kek tarifi vereceğiniz bugün sizlere. Karar vermek zor olsa da seçeceğiniz hiçbir tariften pişman olmayacaksınız. Şimdiden afiyetler :)

Anne eli değmiş gibi: Lezzetine doyum olmayan 10 kek tarifi

İki malzemeli kek

iki malzeme

25 dakikada misler gibi sağlıklı bir kek yapmaya hazır mısınız? Maliyeti son derece düşük olan bu kek oldukça sağlıklı. Diyette olanlar, diz hiç üzülmeyin. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Erikli cevizli kek

erikli
En lezzetli malzemeler bu tarifte toplanıyor, ortaya harikalar çıkıyor! Erikli cevizli kek, beş çayının yıldızı olmaya aday. Tarifin detayları için tıklayın.

Game Of Thrones keki

game

Hazır yeni sezon gelmişken Sansa Stark'ın çok sevdiği limon keklerini sizin için denedik. Bu tarifte spoiler yok :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Islak İngiliz keki

ingiliz

Yumuşacık bir kek, bol çikolata sos ve dondurma! Bu üçlü bir araya gelir de ortaya kötü bir lezzet çıkar mı hiç? Damak tadınızı şenlendirecek tarifin detayları için tıklayın.

Kuru meyveli kek

kuru meyveli

Hani o çocukken çok severek yediğimiz topkekler yok muydu? İşte onların aynısını evimizde yapacağız. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve de hurma ana lezzet deposuyken bir de yanına cevizle tarçın eklenince müthiş bir lezzet çıkıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Çikolatalı mus kek

mus
Akşam yemeklerinden sonra afiyetle yiyebileceğiniz masum mu masum bir tarif geliyor şimdi: Çikolatalı mus kek! Un kullanmada yapıyoruz, kilo almaya meydan okuyoruz sevgili okur! Tarifin detayları için tıklayın.

Elmalı karamelli kek

elmalı

Tereyağlı nefis bir harcı olan bu keklere bütün elmaları koyuyoruz. Elmayla karamel uyumunu daha önce denemeyenler açılışı güzel yapacaklar. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Mutluluk keki

mutluluk

Mutluluk gününe özel yaptığımız bu keki sadece 19 Şubat'ta değil canımız istediği her an tüketmeye karar verdik. Neden bu kadar güzel bir şeyi yılda bir kere tadalım ki? Size de mantıklı geldiyse tarifin detayları için tıklayın.

Yoğun çikolatalı kek

yoğun

Çikolata sevdalılarını şöyle alabilir miyiz? Sizler için mükemmel bir kek tarifimiz var hem de en çikolatalısından! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tencerede fincan kek

fincan

Fırın kapları rafa kalkıyor! Fincanda hazırlanan bu kekler bulutlar kadar yumuşak! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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kek tarifleri pratik tatlı tarifleri

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