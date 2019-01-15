Anne eli değmiş gibi: Lezzetine doyum olmayan 10 kek tarifi

25 dakikada misler gibi sağlıklı bir kek yapmaya hazır mısınız? Maliyeti son derece düşük olan bu kek oldukça sağlıklı. Diyette olanlar, diz hiç üzülmeyin. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
En lezzetli malzemeler bu tarifte toplanıyor, ortaya harikalar çıkıyor! Erikli cevizli kek, beş çayının yıldızı olmaya aday. Tarifin detayları için tıklayın.
Hazır yeni sezon gelmişken Sansa Stark'ın çok sevdiği limon keklerini sizin için denedik. Bu tarifte spoiler yok :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Yumuşacık bir kek, bol çikolata sos ve dondurma! Bu üçlü bir araya gelir de ortaya kötü bir lezzet çıkar mı hiç? Damak tadınızı şenlendirecek tarifin detayları için tıklayın.
Hani o çocukken çok severek yediğimiz topkekler yok muydu? İşte onların aynısını evimizde yapacağız. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve de hurma ana lezzet deposuyken bir de yanına cevizle tarçın eklenince müthiş bir lezzet çıkıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Akşam yemeklerinden sonra afiyetle yiyebileceğiniz masum mu masum bir tarif geliyor şimdi: Çikolatalı mus kek! Un kullanmada yapıyoruz, kilo almaya meydan okuyoruz sevgili okur! Tarifin detayları için tıklayın.
Tereyağlı nefis bir harcı olan bu keklere bütün elmaları koyuyoruz. Elmayla karamel uyumunu daha önce denemeyenler açılışı güzel yapacaklar. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Mutluluk gününe özel yaptığımız bu keki sadece 19 Şubat'ta değil canımız istediği her an tüketmeye karar verdik. Neden bu kadar güzel bir şeyi yılda bir kere tadalım ki? Size de mantıklı geldiyse tarifin detayları için tıklayın.
Çikolata sevdalılarını şöyle alabilir miyiz? Sizler için mükemmel bir kek tarifimiz var hem de en çikolatalısından! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Fırın kapları rafa kalkıyor! Fincanda hazırlanan bu kekler bulutlar kadar yumuşak! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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