Anne-oğula bir saat arayla teşhis kondu! Hamile olduğunu zannediyordu ama...

ABD'de anne ve oğluna bir saat arayla kanser teşhisi koyuldu. Annenin kendini hamile zannettiği ve nadir görülen bir hastalığa yakalandığı ortaya çıktı.

ABD’nin Oregon eyaletinde aynı gün hem anne Britney'e hem de 4 yaşındaki oğlu Jamon’a kanser teşhisi kondu. 4 yaşındaki Jamon, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle doktora götürüldü. Yapılan bir dizi tetkik ve tahlilin ardından doktorlar, Jamon’ın beyin sapına yakın bir bölgede kitle tespit etti.

HAMİLE OLDUĞUNU ZANNETTİ

Aynı gün bir saat arayla muayene olan Jamon’ın annesi Britney’e de gestasyonel trofoblastik neoplazi ( plasentada normalde bulunan hücrelerin anormal büyümesinden kaynaklanan bir kanser türü) teşhisi kondu. Britney, hamile olduğunu zannetse de tam mol gebelik olduğu ortaya çıktı.

Baba ise sözleriyle duygulandırdı. “Çaresiz hissetmek… Onlar için hiçbir şey yapamıyormuşum gibi… Bu durumun en zor yanı bu,” dedi.

