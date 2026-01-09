Mynet Trend

Avustralya'da orman yangınları devam ediyor

AVUSTRALYA'nın Victoria eyaletinde aşırı sıcak hava dalgası ve şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınları nedeniyle bölge sakinlerine evlerini terk etme çağrısında bulunuldu.

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde devam eden orman yangını nedeniyle binlerce kişiye evlerini tahliye etmesi emri verildiği bildirildi. Yetkililer, bu sabah itibarıyla Victoria genelinde 30 aktif orman yangınının sürdüğünü, şiddetli rüzgarların etkisiyle 40 dereceyi aşan sıcaklıkların yarattığı ‘felaket’ düzeyindeki koşullar nedeniyle, yangınların öngörülemez, kontrol edilemez ve hızlı ilerleyen bir yapıda olmasının beklendiğini açıkladı.

Victoria Polisi de Longwood bölgesinde 2 yetişkin ve 1 çocuğun kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, dün tahliye için geç kalınması üzerine bu kişilere sığınak bulmaları yönünde uyarıda bulunduklarını ancak sonrasında evin tamamen yandığının tespit edildiğini ve söz konusu kişilerden haber alınamadığı kaydetti.

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise bugünün Victoria'nın son yıllarda yaşadığı en tehlikeli yangın günlerinden biri olacağını belirterek, tahliye emri kapsamındaki binlerce kişiyi derhal bulundukları yerleri terk etmeye çağırdı. Allan, “Eyalet genelinde yangınlar var ve koşullar halihazırda son derece tehlikeli. Daha açık konuşamam. Eğer şu anda ayrılmanızın tavsiye edildiği bir yerdeyseniz, derhal orayı terk etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

İtfaiye yetkilileri, bugün Victoria'nın kuzeyi için sıcaklıkların 46 dereceye kadar çıkacağının tahmin edildiğini ve öğleden sonra orta bölgelerde ‘kuru şimşek’ düşmesinin beklendiğini aktardı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

