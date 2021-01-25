MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, kızı ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yürüyüş yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz aylarda kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ateş, eşi ve kızı ile birlikte Miami sokaklarında yürüyüş yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

2949322_79c2d8970cb4290f3842179215ada076_640x640

32 yaşındaki Ceyda Ateş'in, "İki ay bugün... Miami'de Volkan'ın objektifine yakalandık" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden 33 binden fazla beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Victoria Silvstedt güneşin tadını çıkardı

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...

Rihanna yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans etti! İpleri kendi çözdü

Yatak odasında ateşli dans! İpleri kendi çözdü

Charles Sobhraj’ı anlatan 'The Serpent' dizisinde İlker Kaleli sahneleri olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

'Estetiğim yok' diyen Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'de onu tanımayan yok! Görenler inanamıyor

Bir Zamanlar Çukurova Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi: Aynı hastalıktan anne olamadım

O da aynı hastalıktan muzdarip! Endişelendiren uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.