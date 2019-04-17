Anne olmak için gün sayan Pelin Akil'den duygusal doğum günü paylaşımı!

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, ikiz bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. 33 yaşına basan ünlü oyuncu, doğum gününde Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"ÇOK GARİP DUYGULAR..."

Hamileliğinde yaşadığı duyguları da yazan Akil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğrulanmış. Bugün benim doğum günüm. Herkes yavaş yavaş kutlamaya başlamışken ben bi kaç bişi yazmak istedim. Çok garip duygular içerisindeyim. Karnımda hareketlerini hissettiğim canım kızlarımdır belki bu denli çoşkulu duygular hissetmemin nedeni. Allah hayırlısıyla izin verirse,anne olacak olmamın arifesinde beni ben yapan insanlara,kızlarımın kocaman ailesine teşekkür etmek istiyorum.

Biraz önce doğum günümü kutlayan telefonda karşılıklı hüngür şakır ağladığımız anneciğim sağlıklı uzun anneanneliklerin olsun. Anneannelerin değeri ne kadar büyük bunu en iyi ben bilirim bunu biraz konuşsak ağlama krizlerine girerim.

Babam, zaman her şeyin ilacıymış gerçekten, seni hep yanımda istedim ve şükür ki bağlarımız eminim ki artık çok daha kuvvetli buna sebep olan kızlarıma teşekkür ederim. Canım kocam, burnumda tütenim, yazarken gözlerimi dolduran güzel aşkım Allah seni başımdan eksik etmesin. Seni nasıl seviyorum, yanımdan gittiğin an nasıl özlüyorum Allah bilir. Hayat enerjim,ışığım, kızlarımın şahane babası. Sana tek söyleyeceğim, iyi ki... Ve ailen şükürler olsun ailem, kız kardeşim, annem, babam, kocaman ailen iyi ki ailem. Bu fotoğraftaki gibi hissetmemi sağlayan herkese, aileme,tüm dostlarıma, iş arkadaşlarıma, beni sevenlere, sevmeyenlere,hatalarıma,çocukluğuma,öğretmenlerime,içimdeki çocuğa,çocukluğuma teşekkür ederim. İyi ki doğdum"

