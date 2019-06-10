Anne şiddetinden bıktığını söyleyen 57 yaşındaki adam açlık grevine başladı

Sözlü saldırının yanı sıra annesinin sık sık kendisine bıçak ve kemerle vurduğunu söyleyen 57 yaşındaki François adlı adam, yaşadıklarını herkesin bilmesini istiyor.

Lucienne adlı 84 yaşındaki kadın ise, oğluna şiddet uyguladığını reddetmiyor. Fransızca yayımlanan La Capitale gazetesine konuşan Lucienne, oğlundan nefret ettiğini söylüyor.

Doğduğu günden bu yana oğlu François'i hiç sevmediğini belirten Belçikalı anne, "Diğer çocuklarım için iyi bir anneyim. Onları görmek istiyorum ama bundan nefret ediyorum" diyor.

Lucienne adlı 84 yaşındaki kadın ise, oğluna şiddet uyguladığını reddetmiyor.

Fransızca yayımlanan La Capitale gazetesine konuşan Lucienne, oğlundan nefret ettiğini söylüyor.

Doğduğu günden bu yana oğlu François'i hiç sevmediğini belirten Belçikalı anne, "Diğer çocuklarım için iyi bir anneyim. Onları görmek istiyorum ama bundan nefret ediyorum" diyor.

Lucienne, küçük yaştan itibaren şiddet uyguladığı oğlundan kurtulmak için çok çaba harcamış.

François, 4 yaşındayken anne şiddeti yüzünden 1 yıl hastanede kalmış. Yaşlı kadın, 4 yaşındaki oğlunun sandalyesini devirip, kafasını yumrukladığını anlatıyor.