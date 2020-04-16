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Anneler, G-string bikinilerin yasaklanmasını istedi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı anneler, yerel havuzlarda G-string bikinilerin yasaklanmasını istedi. Annelerin dediğine göre, bu mayolar kocalarını ve çocuklarını utandırıyor.

Anneler, G-string bikinilerin yasaklanmasını istedi

Yeni Zelandalı aile, Facebook’ta yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yerel havuzlarda tanga bikini giyen kadınları konuşan annelerin bazıları bu trendin yasaklanmasını istiyor.

Her şey bir ailenin, Yeni Zelanda’daki yerel bir spa merkezinde g-sting mayoların yasaklanmasını istemesiyle başladı. Aile, Facebook postunda ailelerin bulunduğu yerlerde bu tür mayo ve bikinilerin giyilmesinin uygun olmadığını belirterek “Tangalara hayır diyen spa merkezlerini öğrenme şansımız yok mu, anlaşılan insanlar ailelerin geldiği yerlerde nasıl giyineceğini bilmiyor” diye yazdı.

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HEDEFTE TAMMY HEMBROW VAR

Postu yazan anneye ise destek gecikmedi. Bu paylaşım kısa sürede 120 beğeni topladı. Bazı Facebook kullanıcıları yorumlarıyla anneye destek verdi. Bir kullanıcı “Uygunsuz mayolar giyen erkekler, tangalarıyla etrafta yürüyen kadınlar görüyorum, hatta bazı tuhaf insanlar buralarda çıplak dolaşıyor. Bu iğrenç bir şey ve yasaklanmalı” yorumuyla, tangaların yasaklanmasına destek verdi. Yorumu yazan kullanıcı, kocasının bu tür mayolar görmekten nefret ettiğini, çocuklarının da kendilerini rahatsız hissettiğini söyledi. Başka bir tanga karşıtı ise “Ahlak bekçiliğinden nefret ederim ancak bazen bunları görmek utanç verici” diye yazdı. Yorum yazan bazı aileler, Avusturalyalı ve iki çocuk annesi fitnes uzmanı Tammy Hembrow’un giydiği tarz G-string bikinilerden hoşlanmadıklarını belirtti.

'KAFANI BAŞKA YERE ÇEVİR'

Tangaların yasaklanmasına destek veren yorumlar olduğu gibi, bu fikre karşı çıkan yorumlar da oldu. Bazı Facebook kullanıcıları, tanga karşıtı annenin ahlak bekçiliği yaptığını söyledi. Karşı çıkan bir yorumda “Birçok ülkede bu tür şeyler normaldir ve hatta insanlar üstsüz de olabilir. Derin bir nefes al, rahatla ve kafanı başka yere çevir. Herkesin farklı fikirleri olabilir, bunu kabul et ve kabalık yaparak insanların tatilini mahvetme.” notu paylaşıldı.

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Bazı Facebook kullanıcıları, sörfçü Holly-Daze Coffey’in giydiği tür küçük bikinileri savundu. Yasak fikrine karşı çıkan başka bir kullanıcı ise “İnsanların ne giydiğinin bir önemi yok” derken, başka bir kullanıcı “Bu tartışma kimin umurunda, eğer çok endişeliysen özel havuzlara gidebilirsin. İstersen evde küvetinde yüz” diye yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Tammy Hembrow, Holly-Daze Coffey,

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