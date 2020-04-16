Anneler, G-string bikinilerin yasaklanmasını istedi

Yeni Zelandalı aile, Facebook’ta yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yerel havuzlarda tanga bikini giyen kadınları konuşan annelerin bazıları bu trendin yasaklanmasını istiyor.

Her şey bir ailenin, Yeni Zelanda’daki yerel bir spa merkezinde g-sting mayoların yasaklanmasını istemesiyle başladı. Aile, Facebook postunda ailelerin bulunduğu yerlerde bu tür mayo ve bikinilerin giyilmesinin uygun olmadığını belirterek “Tangalara hayır diyen spa merkezlerini öğrenme şansımız yok mu, anlaşılan insanlar ailelerin geldiği yerlerde nasıl giyineceğini bilmiyor” diye yazdı.

HEDEFTE TAMMY HEMBROW VAR

Postu yazan anneye ise destek gecikmedi. Bu paylaşım kısa sürede 120 beğeni topladı. Bazı Facebook kullanıcıları yorumlarıyla anneye destek verdi. Bir kullanıcı “Uygunsuz mayolar giyen erkekler, tangalarıyla etrafta yürüyen kadınlar görüyorum, hatta bazı tuhaf insanlar buralarda çıplak dolaşıyor. Bu iğrenç bir şey ve yasaklanmalı” yorumuyla, tangaların yasaklanmasına destek verdi. Yorumu yazan kullanıcı, kocasının bu tür mayolar görmekten nefret ettiğini, çocuklarının da kendilerini rahatsız hissettiğini söyledi. Başka bir tanga karşıtı ise “Ahlak bekçiliğinden nefret ederim ancak bazen bunları görmek utanç verici” diye yazdı. Yorum yazan bazı aileler, Avusturalyalı ve iki çocuk annesi fitnes uzmanı Tammy Hembrow’un giydiği tarz G-string bikinilerden hoşlanmadıklarını belirtti.