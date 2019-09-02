Mynet Trend

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler! Çok acı olay!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.09.2019 01:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta piknik için gittikleri mesire alanında suya düşen kızını kurtarmak isteyen anne ve kardeşini kurtarmak isteyen abla boğularak hayatını kaybetti.

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler! Çok acı olay!

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşepınar Mesire Alanı'na giden ve 6 kişiden oluşan Niğdeoğlu ailesinden 15 yaşındaki Elanur Niğdelioğlu, dengesini kaybederek suya düştü.

Kızının düştüğünü gören anne Hatice Niğdelioğlu (35) suya atladı. Ardından kız kardeşini kurtarmak isteyen 17 yaşındaki ablası Nehir Niğdelioğlu suya atladı. Suya düşen Elanur Niğdelioğlu’nu çıkarmayı başaran anne ve abla biranda suda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında ilk olarak anne Hatice Niğdelioğlu'nun cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 2 saat sonra ise kızı Nehir Niğdelioğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Hatice Niğdelioğlu’nun cansız bedeninin yanında çocuklarının feryadı yürekleri dağladı. Anne ve kızının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sudan çıkarılan Elanur Niğdelioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!
Marmaris'te lüks yat alev alev yandıMarmaris'te lüks yat alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Piknik boğulma

En Çok Okunan Trend Haberler

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

Büyük panik! Vatandaşlar korkuyla kaçıştı

Büyük panik! Vatandaşlar korkuyla kaçıştı

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

Marmaris'te lüks yat alevlere teslim oldu

Marmaris'te lüks yat alev alev yandı

Beyoğlu'nda paranın geçmediği hayır pazarı

Burada her şey bedava... Alan gidiyor

Kadınlar, 80 yaşındaki tacizciyi yakalayıp polise teslim etti

80 yaşındaki sapığı kadınlar yakaladı!

Bir anlık hata pahalıya mal oldu! Aracını bu halde buldu!

Bir anlık hata pahalıya mal oldu! Aracını bu halde buldu!

Rize'de kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor

Rize'ye tatile gelmişlerdi! Sırra kadem bastılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.