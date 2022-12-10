Annelik heyecanı yaşayan Funda Eryiğit'ten evlilik müjdesi

Geçtiğimiz haftalarda senarist ve yönetmen Berkun Oya ile ilişkisinden bebek beklediğine dair haberlerle gündeme gelen Funda Eryiğit, Re Touch dergisine röportaj verdi.

38 yaşındaki Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu da yanıtladı. Oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" dedi.

Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için." cevabını verdi.

