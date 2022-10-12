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Annelik molası bitti! Hande Soral'ın yeni projesi belli oldu

12.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Soral, anne olmasının ardından setlere ara verdi. Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan, kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hande Soral'ın yeni projesi belli oldu.

Annelik molası bitti! Hande Soral'ın yeni projesi belli oldu

Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan ve magazin basınının gözde çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz Mayıs ayında Ali adını verdikleri oğullarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

HANDE SORAL SETLERE DÖNÜYOR

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve bebeğini kucağına almasının ardından oyunculuğa kısa bir ara veren güzel oyuncu Soral, setlere dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Soral, Bozdağ Film'in ATV için çekeceği "Ateş Kuşları" dizisiyle anlaştı. Soral, dizide "Tuna" rolüne hayat verecek. Etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide İlayda Alişan, Efekan Can, Görkem Sevindik ve Teoman Kumbaracıbaşı rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Soral Oyuncu
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