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"Annem benden çok konuşuluyor" diyen Aleyna Tilki'den cesur pozlar!

07.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım" diyen Aleyna Tilki yeni pozlarını paylaştı. Bikinili pozlarına "Hazır mısınız?" diyen Tilki'ye yorum yağdı. Tilki'nin Ramazan'da bu tarz pozlar paylaşılması takipçilerinin bir kısmı tarafından eleştirildi.

"Annem benden çok konuşuluyor" diyen Aleyna Tilki'den cesur pozlar!

Yeni şarkısı için heyecanlı olan Aleyna Tilki sosyal medyada cesur paylaşımlar yaptı. "Annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım. O da benim arkamda" diyerek annesinin şarkı söylemesini destekleyen Aleyna'nın pozlarını görenler yorum yağdırdı.

Cesur pozlarını paylaşan Tilki paylaşımına "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız???" yazdı.

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Aleyna Tilki'nin pozlarını fazla açık bulanlar olduğunu gibi normal karşılayanlar da vardı. Bazı takipçiler ise Tilki'yi Ramazan'da böyle pozlar paylaştığı için sert eleştirdi.

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Yeni projesinden bahseden 21 yaşındaki popçu, "İlkokulda rock yaptığım bir grubum vardı. Hatta onlar ayrı bir gruptu, benimle birlikte 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına çıkmışlardı. Onlarla klip çekiyoruz. Lise hayatımı çekeceğim, garajda olacak, değişik bir klip olacak" demişti.

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Aleyna Tilki
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