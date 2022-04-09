Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Meryem karakteri Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı, TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk izleyenleri ekrana kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle üne kavuşmuş olan Selin Yeninci dizide "Meryem" karakterine hayat veriyor. Peki Selin Yeninci kimdir?
16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olarak sanat dünyasına adımını atmıştır. Henüz o zamanlardan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belli olan Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi 'nden 2006 yılında mezun olmuştur.
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin Yeninci, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth ve Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yapmıştır.
Selin Yeninci bekardır. Oyuncunun şu an için sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemekte.
2022- Annenin Sırrıdır Çocuk
2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2021 İlk ve Son
2013 Galip Derviş
2011 Cennetin Sırları
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2016 Kaçın Kurası
2013-2014 Vicdan
2014 Toz Ruhu
2014 Olur Olur
2014 Ah Neriman
2017 Yüz Yüze
2018 Avlu
2020 Nasipse Adayız
Okuyucu Yorumları 0 yorum