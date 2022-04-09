Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Meryem karakteri Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı, TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk izleyenleri ekrana kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle üne kavuşmuş olan Selin Yeninci dizide "Meryem" karakterine hayat veriyor. Peki Selin Yeninci kimdir?

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olarak sanat dünyasına adımını atmıştır. Henüz o zamanlardan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belli olan Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi 'nden 2006 yılında mezun olmuştur.

2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin Yeninci, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth ve Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yapmıştır.

SELİN YENİNCİ'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Selin Yeninci bekardır. Oyuncunun şu an için sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemekte.

SELİN YENİNCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2022- Annenin Sırrıdır Çocuk

2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2021 İlk ve Son

2013 Galip Derviş

2011 Cennetin Sırları

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Kaçın Kurası

2013-2014 Vicdan

2014 Toz Ruhu

2014 Olur Olur

2014 Ah Neriman

2017 Yüz Yüze

2018 Avlu

2020 Nasipse Adayız



