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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz! "Nerede o eski Saniye"

09.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde performansıyla dikkat çeken oyuncu Selin Yeninci, şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol Meryem karakterine hayat veriyor. Yeninci, cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz! "Nerede o eski Saniye"

Seyircilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle kazınan Selin Yeninci, son zamanlarda cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşan Yeninci, cesur pozlarına devam ediyor.

SELİN YENİNCİ'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Selin Yeninci, mini şortlu pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz!

Seyircilerin aklına Saniye rolüyle kazınan Yeninci, "Nerede o eski Saniye", "Hanım Ağa" gibi yorumlar aldı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz!

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşan Yeninci oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz!

Yeninci Cennetin Sırları, Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, İlk ve Son gibi dizilerde oynadı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz!

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan Selin Yeninci Dokuz Eylül Üniversitesinde okudu.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz!

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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