Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'den mini şortlu poz! "Nerede o eski Saniye"

Seyircilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle kazınan Selin Yeninci, son zamanlarda cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşan Yeninci, cesur pozlarına devam ediyor.

SELİN YENİNCİ'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Selin Yeninci, mini şortlu pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Seyircilerin aklına Saniye rolüyle kazınan Yeninci, "Nerede o eski Saniye", "Hanım Ağa" gibi yorumlar aldı.

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşan Yeninci oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yeninci Cennetin Sırları, Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, İlk ve Son gibi dizilerde oynadı.

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan Selin Yeninci Dokuz Eylül Üniversitesinde okudu.





