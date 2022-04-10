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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'nin estetiksiz hali gündemde

10.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Selin Yeninci Annenin Sırrıdır Çocuk dizisindeki performansıyla son günlerde gündemde. Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i gündem olunca estetiksiz hali de konuşulmaya başlandı. Selin Yeninci burnunu yaptırınca olay olmuştu.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci'nin estetiksiz hali gündemde

Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden Selin Yeninci şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu dizideki performansıyla büyük övgü alıyor. Selin Yeninci dizideki başarısıyla gündemdeyken sosyal medyada estetiksiz hali de konuşulmaya başlandı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alırken burun ameliyatı olmuştu. Selin Yeninci'nin yeni halini görenler "Burnun karakteristikti neden böyle bir şey yaptın?" diye sormuştu.

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Selin Yeninci'nin estetikli hali de hayranları tarafından beğeniliyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sosyal medyayı salladıAnnenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sosyal medyayı salladı


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