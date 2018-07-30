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Annesi intihar eden Hadise: Zor bir süreç geçiriyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Annesi Gülnihal Açıkgöz’ün 3 hafta önce intihar girişiminde bulunması nedeniyle zor günler geçiren Hadise, Kaya Artemis Resort&Casino’da önceki akşam sahne aldıktan hemen sonra İstanbul’a döndü

Annesi intihar eden Hadise: Zor bir süreç geçiriyoruz

Annesinin intihar girişiminin ardından kardeşleri ile arası bozulan Hadise önceki gece İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

Yüzünü şapkayla gizleyen ve moralsiz olduğu görülen Hadise, “Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Biraz saygı bekliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu ailece atlatacağız” dedi.

DAVA GELİYOR

Hadise, modacı Nur Yerlitaş’ın “Hadise’nin annesi zehirlenmedi, intihar etti. Onlara doktor buldum, bana bir teşekkür etmediler” sözlerine çok sinirlenmişti.

Modacının saygısızlık ettiğini ve kendisinden özür beklediğini açıklamıştı. Hadise, Nur Yerlitaş’a dava açmaya hazırlanıyor. Nur Yerlitaş ise gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını yorumlara kapattı. (Posta)

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Hadise Hadise'nin annesi

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