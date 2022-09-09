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Annesi intihar etmişti! Ali Sürmeli cenazede görüntülendi! "Annem acıya dayanamadı"

09.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Ali Sürmeli annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Son dönemde kendisi de sağlık sorunları yaşayan Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi bugün toprağa verildi. Kolon kanseri tedavisi gören Ali Sürmeli'nin annesinin yaşadığı acılara dayanamayarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

Annesi intihar etmişti! Ali Sürmeli cenazede görüntülendi! "Annem acıya dayanamadı"

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi unutulmaz dizilerin başarılı oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi 82 yaşında hayatına son verdi. Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple asarak intihar etti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi için İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

Törene Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

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"ANNEM ACIYA DAYANAMADI"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

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Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

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