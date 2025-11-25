Mynet Trend

Annesi öldü, yaşlı adam ruj sürüp kıyafetlerini giydi! Nedeni bakın ne çıktı

2022 yılında 82 yaşındaki annesi vefat ettikten sonra ismi açıklanmayan 52 yaşındaki bir adam, annesinin kılığına girerek yıllarca emekli maaşını aldı. Yaşlı kadının ise çürüyen cesedini evinde çamaşır odasında sakladı.

İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki adam, annesinin emekli maaşını almak için ölen annesinin kılığına girdi. İşsiz adam, annesinin cesedini evde çürümeye terk ederken bu oyunu sürdürdü.

ÖLÜMÜNÜ BİLDİRMEDİ

Adam, işten çıkarılmadan önce İtalya'nın Mantua şehrinde hemşire olarak çalışıyordu. Ardından, annesi Graziella Dall'Oglio'nun 2022'de 82 yaşında vefat etmesiyle planını devreye soktu. Annesinin ölümünü resmi olarak bildirmedi ve bu fırsatı annesinin emekli maaşından yararlanmak için kullandı.

RUJ SÜRÜP KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Annesinin cesedini de bir çarşafa sarıp uyku tulumuna koyup evin içinde sakladı. Bir süre sonra, Borgo Virgilio köyündeki bir devlet dairesinde Graziella'nın kimliğini yenilemek için kılığına girdi. Şüphelinin, ruj, fondöten ve hatta annesinin taktığı inci kolyeyle süslenerek kıyafetini giydi.

Devlet dairelerine geldiğinde kendisini annesi olarak tanıttı ve hemen bir çalışan şüphelendi. Çalışan daha sonra polisi aradı ve şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra yaşlı kadının cesedi polis tarafından evin çamaşır odasında saklı halde buldu.

