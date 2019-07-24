Annesi tarafından yanlışlıkla ezilen çocuk toprağa verildi

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelmişti. Anne Ayşe Baştürk, park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 buçuk yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan arabanın altında kalarak ağır yaralanmıştı.
Kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Erdem Baştürk’ün cenazesi Çatalcam Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Derebahçe Mezarlığı'na defnedildi.
Büyük acı yaşayan anne Ayşe Baştürk, cenazede diğer oğluna sarılarak teselli buldu.
Cenazeye Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, Erdem Baştürk’ün anne, babası ve yakınları katıldı.
(İHA)
70 yıl önce yapıldı! Herkesin ilgisini çekiyor
Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı! 26 Ağustos'ta açılacak
6 yıl önce belinde unuttular! Mıktanısla buldu
Böbreğinde unutulduğu 10 yıl sonra ortaya çıktı!
Ankara'da 'Sayaç' operasyonu! Çete çökertildi
Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi
Okuyucu Yorumları 2 yorum