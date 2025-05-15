Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Annesi yıllarca kızına kabusu yaşattı! Zincirleyip köpek kulübesinde esir tuttu, üvey babası da...

38 yaşındaki Brenda Spencer kızını küçük yaşta okuldan alarak yıllarca evinde bir köpek kulübesinde esir tuttu. 18 yaşındaki genç kız, komşusunun yardımıyla özgürlüğüne kavuştu. Yaşadıkları ise kan dondurdu.

Annesi yıllarca kızına kabusu yaşattı! Zincirleyip köpek kulübesinde esir tuttu, üvey babası da...

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki genç kızın 7 yıl boyunca annesi tarafından esir tutulduğu ortaya çıktı. Genç kız 8 Mayıs'ta yaşadığı banliyö evinden komşusunun yardımıyla kaçarak polise ulaştı.

Ekran görüntüsü 2025-05-15 100936

İddiaya göre, 38 yaşındaki annesi Brenda Spencer, 2018 yılında çocuğunu altıncı sınıftan alarak okulla ilişiğini kesti. Daha sonra evin kilitli banyosunda yıllarca zincirlenmiş halde tuttu.

Ekran görüntüsü 2025-05-15 100900

ÇIPLAK HALDE TUTULDU

nbcphiladelphia.com'un haberine göre, üvey babası Branndon Mosley onu defalarca cinsel istismara uğrattı ve kemerle şiddet uyguladı. Genç kızın bir yıl boyunca Danua cinsi köpekler için kullanılan bir kafeste yaşamaya zorlandı. Ayrıca çıplak halde bir odada, sadece bir kova ile yaşamaya mecbur bırakıldı. Mahkeme belgelerine göre, mağdur en az bir kez, elleri arkadan zincirlenmiş haldeyken Mosley'nin kendisine yiyecek vermediğini, daha sonra kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

16414462_051425-wpvi-brenda-spen

Kaçmaması için evin çeşitli yerlerine alarm sistemi de kuruldu. Yerel televizyon kanalı WCAU-TV'ye konuşan komşular, ailenin neredeyse hiç evden çıkmadığını ve içeride çocuk olduğunu fark etmediklerini söyledi. Brenda Spencer ve Branndon Mosley; kaçırma, ihmal, saldırı ve cinsel istismar gibi çok sayıda suçlamayla tutuklandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O meşhur partiye gitti, hayatı karardı! Skandal iddia! 'Cinsel köle olarak...'O meşhur partiye gitti, hayatı karardı! Skandal iddia! 'Cinsel köle olarak...'
TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vurulduTikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

Anahtar Kelimeler:
esir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

O meşhur partiye gitti, hayatı karardı! Skandal iddia! 'Cinsel köle olarak...'

O meşhur partiye gitti, hayatı karardı! Skandal iddia! 'Cinsel köle olarak...'

Suçsuz olduğu 38 yıl sonra ortaya çıktı!

Suçsuz olduğu 38 yıl sonra ortaya çıktı!

İlçede 'Papa' heyecanı! Özel ziyaret platformu yapıldı

İlçede 'Papa' heyecanı! Özel ziyaret platformu yapıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.