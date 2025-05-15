Annesi yıllarca kızına kabusu yaşattı! Zincirleyip köpek kulübesinde esir tuttu, üvey babası da...

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki genç kızın 7 yıl boyunca annesi tarafından esir tutulduğu ortaya çıktı. Genç kız 8 Mayıs'ta yaşadığı banliyö evinden komşusunun yardımıyla kaçarak polise ulaştı.

İddiaya göre, 38 yaşındaki annesi Brenda Spencer, 2018 yılında çocuğunu altıncı sınıftan alarak okulla ilişiğini kesti. Daha sonra evin kilitli banyosunda yıllarca zincirlenmiş halde tuttu.

ÇIPLAK HALDE TUTULDU

nbcphiladelphia.com'un haberine göre, üvey babası Branndon Mosley onu defalarca cinsel istismara uğrattı ve kemerle şiddet uyguladı. Genç kızın bir yıl boyunca Danua cinsi köpekler için kullanılan bir kafeste yaşamaya zorlandı. Ayrıca çıplak halde bir odada, sadece bir kova ile yaşamaya mecbur bırakıldı. Mahkeme belgelerine göre, mağdur en az bir kez, elleri arkadan zincirlenmiş haldeyken Mosley'nin kendisine yiyecek vermediğini, daha sonra kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Kaçmaması için evin çeşitli yerlerine alarm sistemi de kuruldu. Yerel televizyon kanalı WCAU-TV'ye konuşan komşular, ailenin neredeyse hiç evden çıkmadığını ve içeride çocuk olduğunu fark etmediklerini söyledi. Brenda Spencer ve Branndon Mosley; kaçırma, ihmal, saldırı ve cinsel istismar gibi çok sayıda suçlamayla tutuklandı.