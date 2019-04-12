Annesini bıçakla yaralayan eski hostese gözaltı

Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B., bugün saat 11.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki evlerinde, annesi Emine B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Yeşim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise çağrılan ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Emine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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