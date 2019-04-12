Mynet Trend

Annesini bıçakla yaralayan eski hostese gözaltı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eski hostes Yeşim B. (38), tartıştığı annesi Emine B.'yi (60) karnından bıçaklayarak, yaraladı.

Annesini bıçakla yaralayan eski hostese gözaltı

Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B., bugün saat 11.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki evlerinde, annesi Emine B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Yeşim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise çağrılan ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Emine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

annesini-bicakla-yaralayan-eski-hostese-gozalti_7428_dhaphoto5

annesini-bicakla-yaralayan-eski-hostese-gozalti_7428_dhaphoto4

annesini-bicakla-yaralayan-eski-hostese-gozalti_7428_dhaphoto3

annesini-bicakla-yaralayan-eski-hostese-gozalti_7428_dhaphoto2

Kaynak: DHA

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Samanlıkta buldular! Yaklaşan şaşkına döndüSamanlıkta buldular! Yaklaşan şaşkına döndü
Akılalmaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'Akılalmaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hostes bıçakla yaralama izmir

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

Yeni seçilen muhtar, hayatının şokunu yaşadı!

Yeni seçilen muhtar, hayatının şokunu yaşadı!

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce arabadan attı sonra yumrukladı! Bunu yapan insan olamaz

Önce arabadan attı sonra yumrukladı!

Yalnızlık sözleri: Kısa, uzun veya Mevlana'dan yalnızlıkla ilgili sözler

Yalnızlığın dile geldiği en güzel sözler!

İzmir'de vahşet! 5 günlük kedileri, başlarını ve patilerini keserek öldürdüler

5 günlük kedileri, başlarını ve patilerini keserek öldürdüler

Sırtlan zannedilen yavrular sansar çıktı

Samanlıkta buldular! Yaklaşan şaşkına döndü

Eskişehir’de akıl almaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'

Akılalmaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'

'Beyaz melekler' güneş kentinde güneşe hasret yaşıyor

'Beyaz melekler' güneş kentinde güneşe hasret yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.