Annesini tabutun içine oturtup 16 erkeğe taşıttı! Nedeni ise duyanları şaşırttı

Çin'de bir erkek, hayatta olan 70'li yaşlardaki annesine tabut alarak kadını tabutun içine oturttu. Annesini dükkanlarından evlerine kadar taşıması için tuttuğu 16 kişiye taşıttı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından ise neden böyle yaptığı merak edildi.

UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN...

Erkekler kadını taşırken onları hemen arkalarından bir bando takımı takip ediyor. Anne oğul evlerine ulaştıklarında genelde cenazelerde görülen bir şekilde içeride tütsü yakılıyor ve ikramlar dağıtılıyor. Genç adam bu şekilde annesinin daha uzun yaşayacağına inanıyor. Çincede tabut anlamına gelen "guancai" aynı zamanda "zenginlik" kelimesine de benziyor. Dolayısıyla yaşlıları ölmeden tabuta oturtmanın onlara uzun ömür ve huzur getireceğine inanılıyor.

Köylülerden Tang "Bunun ardında evlat sevgisini göstermek yatıyor. Yerel bir gelenek. Yaşlılar genelde mutlu oluyor ama bugünlerde bu etkinliklerden çok daha az düzenleniyor" dedi.