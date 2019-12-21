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Annesinin ilişkisini öğrenince demir çubukla öldürdü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Balıkesir'de 18 yaşındaki Emrah Yaşar annesini, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu iddia ederek başına çubukla vurarak öldürdü.

Annesinin ilişkisini öğrenince demir çubukla öldürdü

Olay, geçen Perşembe günü meydana geldi. Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi'nde yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden Vusule Yaşar, iddiaya göre aynı mahalleden bir erkekle ilişki yaşamaya başladı.

Durumu öğrenen oğlu Emrah Yaşar, annesi ile tartıştı. Yaşar, tartışmanın ardından bahçeden aldığı demir çubukla başına vurduğu annesini öldürdü.

Vusule Yaşar'ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kırsal Yaşyer Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Emrah Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir anne Emrah Yaşar

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Dul bayan erkek arkadaşı olması normal sen şimdi anne katili olmaktan içeride en az gençliğinin 15-20 senesini geçireceğin içi piskopatlarla dolu cezaevini bir düşün sonrasında da cehennem kapılarını senin için sonuna kadar açtı yanmak nasıl olacakmış bir onun hesabını yapmaya başla ????. Öyle silahı veya bıçağı alıp adam vurmak öldürmek çok kolay ama sonrası? akıllı olun aklınıza uyun nefsinize değil!!!!! Haydi hayırlı TRAŞLAR
iyice dinden ciktiniz neresi normal..nikah diye bişey var..ama öldürmesi de gerekmiyor ALLAH a havale edecek birakacak sizlerde yorumlarinizi yaparken dikkat edin
@nurzatbur @nurzatbur süs iyice zıvanadan çıktınız kim kaldırabilir bunu olamaz Kardeşim bayanın erkek arkadaşı olamaz Cehennem diyorsun da kardeş eğer yapıldıysa zina çok büyük bir günah ve cezası recmdir
Normal değil
@nurzatbur ula sen elini tutup gezdiğin her erkeğe nikah mı yapıon? sonra brni kestiler dövdüler. bu kafadaki kadın ne kadar mutlu olabilir ki! önce tanıcak gezecek ölçecek biçecek sonra nikah yapar .. mantıklı yaklaşın konulara yorum olsun diye konuşmayın
kadına da yazık bu cahil sabiye de. ikisine de üzüldüm
BU NEDİR YA ÖLÜM ÖLÜM ÖLÜM YETER YA. BÖYLE HABERLER ARTIK GÖRMEKTEN BIKTIK. ALLAH SONUMUZ HAYIR ETSİN VALLAHİ. AYRICA KADININ KOCASI ÖLMÜŞ. BAŞKA BİRİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜP EVLENMESİNDEKİ ABES OLAN DURUM NE ÇOCUĞU KALKIP ANNESİNİ ÖLDÜRSÜN ONU DA ANLAMADIM.
@sema_sema_g6 evlenebilir tabi ama delikanlının kaldıramayacağı şeyler varsa sıkıntı
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