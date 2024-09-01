Annesinin ölümüyle sarsılmıştı! Akın Akınözü'nden yeni paylaşım

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüyle sarsılan Akınözü sosyal medyada yeni paylaşım yaptı.

Annesini kaybetmesiyle yıkılan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Annesinin ölümünden sonra sessizliğe bürünen Akın Akınözü'nden günler sonra ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımında 'Sonsuz Özlem'le. 31.08.2024' yazılı bir kart yer alıyor.