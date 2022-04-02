Annesinin sosyal medya tartışması sonu oldu! 9 yaşındaki kız, evinin önünde vurularak öldürüldü

Sequoya Bacon-Jones, apartmanlarının önündeki bir avluda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada annesi Sacha Bacon-Jones Facebook üzerinden başka bir kadınla ebeveynlik üzerine tartışıyordu. Acılı anne olayın sosyal medya tartışmasından çıkarak başka bir boyuta taşındığını iddia etti. Kadının erkek arkadaşlarından biri olan 19 yaşındaki Isiah Roberts ve yanındaki bir adam Sacha Bacon-Jones’in dairesine geldi. Roberts’ın evin önünde birkaç el ateş etmesinden sonra bir anda olaylar karıştı ve kurşunlardan biri 9 yaşındaki Sequoya Bacon-Jones’e ispat etti.

YAKALANMAYI BAŞARDI

Avluda oynayan diğe çocuklarla birlikte silah seslerini duyması üzerine kaçmaya çalışan Sequoya Bacon-Jones’in vücudunun üst kısmına tek bir kurşun isabet etti. Olayın ardından apartman sakinleri polis ekiplerine haber vererek saldırganın kaçtığı aracın modeli ve plakasını bildirdi. Polisin detaylı incelemesinden sonra Roberts, ormanlık bir alanda yaya olarak kaçtıktan sonra yakındaki bir nehre atlamayı planladığı sırada yakalandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

9 yaşındaki kız ise olay yerine gelen ambulans ve kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti. Anne yaptığı açıklamada, “Bu dünyaya savaşarak geldi, bu dünyayı savaşarak terk etti. Yaşmayı seviyordu, insanları güldürmeyi seviyordu. Okul, aktif olmayı, dışarı çıkmayı, arkadaşlarıyla oynamayı, şarkı söylemeyi severdi. Şimdi tek sahip olduğum anılar” ifadelerini kullandı.



