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Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Polisler evinde 5 fetüs bulunca şaşkınlığını gizleyemedi

02.04.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve kürtaj karşıtı eylemleriyle dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Lauren Handy isimli bir kadının evine düzenlenen baskın sonucunda evinde 5 fetüs bulundu. Fetüslerin incelenmesi üzerine adli tıp çalışmaları başlatılırken olaya ilişkin olarak geniş çaplı bir soruşturma yapılıyor.

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Polisler evinde 5 fetüs bulunca şaşkınlığını gizleyemedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde bir polis baskını sırasında ortaya çıkan olay tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Daha önve de hakkında işlem başlatılan ve kürtajı reddettiği eylemleri sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Lauren Handy isimli bir kadının evinden gelen kötü koku ihbarları üzerine polis baskını düzenlendi. Polis ekipleri kadının evinde kimyasal atık olabileceği şüphesi üzerinde durarak bir dizi önlem aldı.

5 FETÜS BULUNDU

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Polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen baskında Handy’in evinde ölü halde 5 fetüs bulundu. Kürtajı reddettiği belirten Handy’in doğurduğu bebekleri evde sakladığı iddia edildi. Polis ekiplerince bulunan fetüsler incelenmesi üzerine adli tıpa sevk edildi.

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KÜRTAJ KLİNİĞİNE BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

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Kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Handy, 2020 yılında bir kürtaj kliniğe bakın düzenlemişti. Klinikten başkası adına randevu alan Handy, içeri girdiğinde ise tek başına bir protesto gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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