Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Polisler evinde 5 fetüs bulunca şaşkınlığını gizleyemedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde bir polis baskını sırasında ortaya çıkan olay tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Daha önve de hakkında işlem başlatılan ve kürtajı reddettiği eylemleri sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Lauren Handy isimli bir kadının evinden gelen kötü koku ihbarları üzerine polis baskını düzenlendi. Polis ekipleri kadının evinde kimyasal atık olabileceği şüphesi üzerinde durarak bir dizi önlem aldı.

5 FETÜS BULUNDU

Polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen baskında Handy’in evinde ölü halde 5 fetüs bulundu. Kürtajı reddettiği belirten Handy’in doğurduğu bebekleri evde sakladığı iddia edildi. Polis ekiplerince bulunan fetüsler incelenmesi üzerine adli tıpa sevk edildi.

KÜRTAJ KLİNİĞİNE BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

Kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Handy, 2020 yılında bir kürtaj kliniğe bakın düzenlemişti. Klinikten başkası adına randevu alan Handy, içeri girdiğinde ise tek başına bir protesto gerçekleştirmişti.



