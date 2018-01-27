Annesiyle ilgili yazılan yorum Deniz Akkaya'yı çıldırttı: İğrenç insan!

Son olarak Yeliz Yeşilmen ile sosyal medyada polemik yaşayan Deniz Akkaya, annesiyle ilgili yoruma "Ne abarttınız" mesajını yazan takipçisine çok sinirlendi.

Son günlerde rahatsızlık geçiren annesiyle ilgilenen Deniz Akkaya, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuna çok sinirlendi.

Annesiyle ilgili paylaşım yapan Akkaya’ya bir kullanıcı “Siz ünlüler bu sene abartınız bir şeyleri” yazdı. Akkaya da bu yorum üzerine takipçisine “Defol sayfamdan!” şeklinde karşılık verdi.

Söz konusu mesajlaşmayı ayrıca sayfasından paylaşan Akkaya, “Böyle iğrenç insanları sayfamda görmek istemiyorum. Yazdığı pisliğe bak. ‘Annem 10 gündür hastanede yazıyorum’ ne abarttın yazıyor! Nesiniz siz? İnsan değil o net!” diyerek sert bir mesaj yayınladı.